兒子已進入中年，有一天我們聊天，從近期影星及他的朋友圈的離婚率飆升，聊到他對婚姻的迷思，譬如媳婦抱怨太多應酬，而他則認為現在是衝事業的良機。剎那間回想到我也曾經遇過的「中年危機」，步入中年是一個坎，所有的壓力全部湧上：金錢觀、婚姻觀、小孩教育 都是衝突點。

我以自己的經驗分享給兒子。要平安度過中年危機，除了常常提醒自己是已婚人士，不能隨心所欲，包括所有的作為都得考慮夫妻間的共識，尤其是在金錢定位、感情的培養、當小孩的模範三個重點為主，夫妻間對家庭責任的認知及平衡，是很重要的因素。

金錢的定位非常重要，到底是要追求富豪、中產、小康的目標，夫妻兩人一定要達到共識。我有位友人，出身富豪，而她卻選擇過中等收入的家庭，她知道豪門內的潛規則不是她喜歡過的日子。最可怕的是不知道自己要什麼生活，如此很容易陷入比較及抱怨的情緒中，會使婚姻變得很脆弱。有錢、沒錢的日子，都是自己的抉擇，夫妻倆清楚自己要過的經濟生活，婚姻就比較容易經營。

另外婚姻不僅是金錢，還得有時間長期耕耘。現代年輕人結婚後，仍有不少人過著無形的單身生活，他們以為只要賺錢回家就盡責了，但這只是用金錢經營的婚姻，有點不牢固。

我記得有位心理學家曾經說過：女人一天要說一萬兩千句廢話，男人要說七千句夢話。我告訴兒子，每天最好騰出一個小時，把浪費時間變成浪漫時光，談久了，兩人世界就會融和，也許一起變聰明或是一起變更傻，至少是活在兩人世界，你儂我儂，很甜蜜。

至於小孩，言教不如身教，家庭和睦就是小孩最好的楷模。古人云：家和萬事興，家庭就像一個合唱團，各司其職，把樂曲唱到極致就是幸福。小孩的未來是士農工商都無所謂，大家目標一致，快樂往前走最重要。

當然，我不是反對離婚，我看到不少單親家庭，小孩個個都很獨立，很成才，至少他們的父母證明了一件事：不適合的鞋子扔了，還是可以過好的日子，天下沒有過不去的坎。

末了，我告訴兒子，他自己的家庭最重要，但是也別忘了還有一個老媽媽。幸好我們住在附近，以前每星期見一次，現在他步入中年，壓力漸多，改成兩星期吃一次飯。他也了解，時間分配給父母、妻兒是他該負的家庭責任之一，與事業無關。