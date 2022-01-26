出外遊玩，買個紀念品送人或自己留念，除了最普遍的冰箱貼和鑰匙圈、當地明信片、行李吊牌、小皮包，還真的想不出更好的玩意兒。

去年九月去冰島 旅遊，冰島地廣人稀，商店很少。小女兒指定要某個拉鍊吊飾Angry Icelandic Elf，好奇特的圖樣。雷克雅維克港口有一家Icewear商店，裡面有衣服、毛線手套、鑰匙圈等，但沒有她想要的那個牌子，我們去了幾個景點，小店裡也沒看到。

第三天到了阿克雷里，從那裡出發去「神之瀑布」，算是很有名的景點，就有比較大的禮品店，我在裡面東逛逛西看看，還是沒有找到小女兒想要的小飾品。第五、六站因為氣候關係郵輪 沒有靠停，提前回到雷克雅維克，船方提供陸遊項目，我們選了「黃金瀑布」。

這裡的紀念品店也很大，己經擺出了聖誕樹吊飾、玩具，還賣咖啡和羊湯（Lamb Stew）。最終，我站在一大片吊飾面前，找到了她想要的小禮品，冰島物價高，能買到就值回這一趟旅程了。而我的紀念品就是手機裡的相片，夠讓我回家後細細回味。

聖誕節 前，我們往南去墨西哥下加利福尼亞，也是搭郵輪。有一天，小女兒給我寄來訊息，要求我弄一張面額五十披索的新紙鈔，上面有美西螈（axolotl）圖樣，那時我連那個是什麼東西都搞不清楚。

寶貝女兒下達指令，老媽哪敢不從，只要商店有人，都會進去問說有沒有這種紙鈔？都是搖搖頭，因為新發行，尚未普遍流通，一般市民還沒見過。有人建議我去銀行，對啊銀行不就是換鈔票的地方嗎？進門後碰了個大釘子，他說要有銀行戶頭才能換鈔票。

第三站參加陸上活動，再不把握機會就沒辦法了。問導遊如何去找這張鈔票？他說問問看，出去了一下回來說沒有，又出去找別人，回來真的給他從朋友那裡弄來一張，可以向小女兒交差了。回家後我沒有吭聲，因為工作關係她不住家裡，當做聖誕禮物給驚喜。

過節那一天全家相聚，吃過午餐打開禮物，小女兒露出不可置信的表情，宣稱這是「最好的聖誕禮物」，我說這張鈔票得來不易！