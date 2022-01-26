二○二一年尾，女兒早早在大熊湖訂了一套房子，邀請家人聖誕節 前上山度假。參考天氣預報，我們應該會在下雪後幾天上山，會在大雪來以前下山，十分理想。

狹窄的上山道路崎嶇，一邊是陡峭岩石，一邊是萬丈深谷，而且山上天黑得特別早，雖然我們早早出發，可是最後近一個小時的車程仍十分驚險。顯然有許多上山的車輛是老馬識途，在黑暗中仍舊是快馬加鞭，我們只好多次在路間停下，讓後面的車輛先行。車行到一個高度，路邊開始有積雪，在車燈照射下光亮奪目。

當天晚上，為了適應高山氣壓變化，大家飯後早早休息，沒想到，小孫在一張床上沒躺多久，皮膚上竟然出現了紅色的斑點。我們趕快給他吃過敏 藥物，並換了一張床，再用帶來的衣物蓋住床單和枕頭。半個小時後，小孫紅疹見好才安然入睡。

第二天一早，我們用過早餐，小孫皮膚上的紅疹已大多消失，精力恢復，這讓我們鬆了一口氣。看到後院的皚皚白雪，大家躍躍欲試，穿戴整齊，爭先恐後地投身銀色夢幻世界。我們兵分兩路，一組動手堆雪人，一組滑雪 橇，歡笑聲此起彼落。

中午，我們用帶來的肉片和蔬菜，享用了一頓豐盛的烤肉大餐；下午，我們老人睡午覺，年輕人再度投身白雪之中，抓住機會多玩一會兒；晚餐，我們用帶來的電飯鍋和白米做了新鮮白飯，熱好了買的肉醬和海鮮湯，大家吃得十分開心。

第三天，我們顯然適應了高山氣壓，身體狀況都好多了。我們除了預備飯食，盡量都在室外活動，除了玩雪橇以外，我們還驅車靠近大熊湖，沿著結冰的湖面一邊散步，一邊欣賞優美的景色。我們正停步休息時，遇到一對年輕男女，那位男士請女兒給他們拍照，結果他突然單膝跪下，自懷中掏出一枚戒指，向女友求婚。那位女士喜極而泣，點頭應允，我們都拍手叫好，為這對剛出爐的新人獻上祝福，這真是此次度假的驚喜插曲！

回到租房，為了不浪費食物，我們盡量把剩下的食物善加利用，又飽餐了一頓。氣候預報次日會下雨，我們飯後把行李收拾好放在門口，再把這幾天的垃圾裝袋，送去街上的垃圾桶，才去睡覺。

第四天一早，還沒有起床就聽到滴滴答答雨聲，從窗戶看出去，一片煙霧瀰漫，風雨已經開始了。早餐後我們老人幫忙看著小孩，年輕人穿上雨衣雨鞋，把行李物品裝車，等我們都坐上車，已經是大雨傾盆，一股溼冷。

我們準時在上午十一點出發下山，在大雨洗刷之下，一路上有不少高山落石，我們也親眼看到石頭和白雪從高處滾落到路上，險象環生。我們一行許多輛車，一路上慢慢摸索下山，在惡劣的路況和天候中，減速慢行。等我們終於到了山下，看到正有工程車隊趕著上山，後來網上也傳出公路封閉的新聞。

這次大熊湖之旅真是令人難忘。