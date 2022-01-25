來美國探望女兒，因為疫情 ，一住就超過兩年。

女兒的生日在聖誕節 和元旦之間，聖誕節前，太太提議多煮幾道菜，請女兒的朋友同事來辦派對，順便慶生。女兒同意，並接著說：「我從來沒請過朋友來參加我的生日派對。聖誕節，大家各自回家團聚，過生日時，都沒有朋友能來。」

我說：「你以前都怨禮物少一份。」女兒說：「那倒還好，會送禮物給我的人都會送兩份，或是會送一份比較大的」。她接著又說：「以前學校有慶生會為當月壽星慶生，我的生日太靠近假期，都沒有慶生會。」

後來在群組裡聊起生日撞節日，又盤點到生日撞節日的親朋好友們。

大姪女生日在農曆年，農曆年家家戶戶天天都吃得豐盛，當然不用辦生日派對，過生日總得有個蛋糕，總要吹一下蠟燭，大姪女被用年糕代替蛋糕騙了好幾年，到長大上學了才懂得抗議；小姪女的生日在暑假之中，也是沒有慶生會的一族；有個男生生日落在婦女節，於是成為不慶生一族。

有一對姊妹，生日只差一天，初中前都一起過生日，同一個蛋糕添加蠟燭再用一次。叔叔、舅舅常稱讚妹妹漂亮，姊姊不甘示弱，總自己說：「我也漂亮，我是烏骨雞，烏骨雞比較值錢。

有個朋友生日是國慶日，他常常說：「全國的人都在為我慶生。」清華大學成立於一九一一 年，常自詡為「與國同壽」。

有個不喜歡慶祝自己生日的朋友，他說不定羨慕生日撞節日的人，如此一來他就可以不用慶生了。