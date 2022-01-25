第一次接觸到素食的概念，是在即將大學畢業時，當時因為有健康的困擾，我跑去聽健康講座，老師介紹了素食的好處，為了消除大家對素食的懷疑和擔心，最後她說：「我已經吃素多年，身體越來越好，通常素食者看上去比實際年齡小六、七歲左右，我今年七十二了，你們看是不是這樣？」我一看，老師看上去和我同齡或者更年輕，這對我產生極大的影響，誰會拒絕青春永駐呢？

於是我開始嘗試素食，但同時又和根生蒂固的健康理念，比如動物蛋白是優質蛋白，是健康必不可少的保證等等，一直在進行拉鋸戰。

來到美國後，不僅有更多的素食選擇，而且有更多人支持和提倡素食，尤其是在生活中遇到很多素食達人，他們甚至看上去更有耐力更健康，越來越增加了我對素食的信心。比如一位印度 同事，因為宗教信仰從小就開始嚴格素食，不僅人長得高大健壯，工作上也出類拔萃。

後來我修一門營養學的課程，讀到一些令人震驚的數據。根據世界衛生組織二○一九年的報告，全世界每年有九百萬人死於食物缺乏，其中五歲以下的兒童占了一半，還有八億兩千萬的人營養不良 。其實世界上每年生產的食物足夠供應每個人的能量和蛋白質需求，然而貧窮、戰爭、還有食物浪費，卻讓那麼多人遭受飢餓之苦。在努力消除貧窮、避免戰爭的同時，盡可能減少食物浪費，就顯得格外重要。

而選擇食物鏈上低的食物，就是一種珍惜糧食簡單易行的方式。

美國百分之七十的穀物，是用於餵養供人們食用的動物，每生產一磅牛肉需要八磅穀物和一千八百加侖的水，而生產一磅萵苣僅需要十五加侖的水，所以素食所節約的糧食不可忽視。

基於對素食進一步的了解，堅持素食就不再困難了。經過一段時間素食，我的健康情況確實有所改善，真實地體會到了素食的好處。最明顯的感受是每次到了吃飯的時候，都有飢餓欲食的感覺，這是我以前所沒有過的，因為素食容易消化，在胃中停留的時間短，脾胃的負擔相對較小，令人感到身體輕鬆。

人們常說：「若得小兒安，三分飢和寒。」就是說餵養孩子不要讓孩子吃太多，因為小兒脾胃運化功能還不健全，吃多後會加重他的腸胃功能負擔，反而容易出現消化不良等疾病。其實成年人也常常因為生活壓力、情緒變化、飲食過度和不規律的作息時間等等傷害脾胃，令人沒有食欲。而攝入容易消化的植物性食物，可以減少對脾胃的刺激，減輕負擔，從而幫助脾胃恢復功能，產生食欲，幫助身體始終保持良好狀態。

不僅如此，營養全面的素食對保持心平氣和也很有幫助。一想到素食不僅提供我們生命所需的全部營養，還可以減少食物浪費，救濟更多飢餓人群，減輕地球的負擔，卻不傷害其他生命，我們的飲食就更加心安理得，心情也更輕鬆愉快，而這樣的心態對於健康所產生的積極影響，是任何一種營養素都難以企及的。

凡事貴在平和，健康也是如此。