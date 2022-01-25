日前拜讀了家園版疆先生的大作「穿鞋的體會」，結尾一句「我是在中國大陸長大的五○後，小時候窮怕了的我們這一代人，是不會花這種錢的。」看得我會心一笑，生出一肚子共鳴。

因為我也是一個五○後，也是窮怕了的一代人之一。別說只穿了兩三年，外表看起來好好的鞋子捨不得扔，被很多所謂營養學家建議不要吃的剩飯剩菜，對我這種小時候餓怕了人來說，也是從不捨得倒掉的。看著白花花的米飯，噴香的炒菜，就這樣倒進垃圾桶，我會有一種犯罪感。

尤其是生長在不出產大米的農村，一日三餐只能吃番薯果腹，只有過年過節才能吃上一頓白米飯，我對米飯別有一番愛戀和珍惜，就算有一天我意外發了財，成了億萬富翁，錢多得花不完，我也照吃剩飯，絕不會把它倒掉。

我始終記得，在所謂的「三年自然災害」期間，哥哥在鎮上讀中學，每個星期天背一小袋地瓜乾作為一星期的口糧，每頓飯抓一把地瓜乾放進一個瓦罐，加點水，就送到學校食堂的大蒸籠蒸。頓頓如此，天天如此。

有一回我和母親去鎮上看哥哥，他寄宿的房東 對我們說：「別看是男孩子，很懂得節約過日子哦，每次要準備去食堂蒸地瓜乾時，總是抓進一把，又拿出幾塊出來，想想有點少，又放進兩三塊，最後還是又拿出兩塊，哪像我家那幾張填不飽肚子的嘴巴。」

房東是城市戶口，有國家定量供應的糧票，誇獎哥哥的語氣中流露出的優越感讓我印象深刻。可憐我哥哥天天吃地瓜乾還吃不飽肚子，落下了嚴重的胃病。

唉，說起來都是淚！雖然現在不愁吃不愁穿，但曾經的窮和餓，從來不曾忘記。我周圍的一些同為五○後或五○前的朋友，不論是來自城裡還是農村，各自都有刻骨銘心的飢餓窮困記憶，無論現在條件多好，也都是不會亂花錢的一代人。

不過，由於近二十多年來大陸經濟的高速發展，百姓生活水平大幅提高，即使是同樣挨過餓、受過窮的一代人，早期出國和近年出國的，在觀念上還是有較大區別。多年前，附近的大學留學生 家屬區發生過一件婆媳吵架的事，最後驚動到學生聯誼會出面調解，把婆婆勸回國才平息紛爭，其導火線就是剩飯剩菜的處理。

話說那四○前後出生的婆婆，雖說也是屬於挨餓受窮過的一代人，可畢竟也享受了近年豐富的物質生活，言語中對大多數留學生東西挑便宜的買，剩飯剩菜第二天、第三天接著吃的習慣，很是鄙視和貶低，動不動就說國內現在東西都是挑好的買，挑貴的買，哪像你們這兒淨挑價錢便宜的買，更沒有人像你們天天吃隔夜飯菜，她還常常趁著兒媳婦不注意把剩飯剩菜倒掉。

剛開始兒媳婦強忍著，久而久之，心裡越來越不平衡，心想我們在這兒東西揀便宜的買，剩飯剩菜不捨得倒掉，省下的錢寄回去給妳們買房子改善生活，妳倒看不起我們，還糟蹋我的食物，浪費我的錢財。於是，一場婆媳大戰就無可避免地爆發了。

其實，現在家家戶戶都有冰箱，剩飯剩菜放在冰箱裡一兩天根本不會壞，那為什麼一定要把好好的剩飯剩菜倒掉呢？古詩云：「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」，民間也有諺語「一粥一飯，當思來之不易；半絲半縷，恆念物力維艱」之說。世界上還有無數家庭掙扎在貧困線上，每天吃不飽肚子的人很多，真正財力雄厚到可以隨便揮霍，倒不如考慮捐出一些去助人為樂。