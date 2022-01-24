我的電視以前有五個中文頻道，所以我從來沒有加裝特殊電纜線，照樣可以享受到兩岸三地及美國本土中文電視台的節目，可是不知曾幾何時，這些頻道都被取消了，要加裝特殊的天線才能收得到，我也不想麻煩便因陋就簡，讓自己入境隨俗地改成看所有的美國台了。

年底那幾天，美國人的電視台都像中國人過新年一樣，全都是聖誕節 的裝飾和話題。一天的現場來賓有三個大男人，都穿著聖誕花樣的毛衣，其中一個男人拉高音量侃侃而談：「我的先生（老公）……」，雖然他講得自在，我的腦筋卻打結得不自在。後來想想這是舊金山 呀！同性戀 的大本營，早就應該見怪不怪了，我雖「入境」三十幾年了，卻還難以「隨俗」。

他使我想到二、三十年前，當我初踏入護理行業時，詫異地發覺我周圍的同事很多都是大男人，可是我並不擔心他們會搶了我們的工作機會，因為很多女病人還是習慣要女生來照顧，但我也常常會遇到尷尬場面。記得有一個在國慶聚會認識的朋友，只因她一直是短髪的男人打扮，我一直以為她是男的，後來還是我先生有眼力見，告訴我她是女兒身。自此我也學乖了，不再以外貌論斷陌生人的性別及年齡，否則常會出現意外的尷尬場面。

記得在醫院心臟科任職的時候，某天有一個主治醫生獨自去查病房，當他踏入一個老妻少夫的病房看視他的女病人時，他對女病人說：「你應該叫你兒子幫你……」，眼睛對著那一位少夫，使這位夫妻好不尷尬。這種情形是我們第一線工作的護理人員最常遇到的難題。

自此以後我學到了一件事，使我的工作不再有此等的困擾：我比別人早到護理站半小時，先在電腦上列印出我的病人名單，上面可以清楚看到病人的年齡和性別，所以當踏入病人房間時，我就可正確地以某某先生或女士來稱呼向他們問安，而不必憑藉他們的外表來判斷他們的性別和年齡，而造成不必要的尷尬和錯誤。