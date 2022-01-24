「聖誕節 打算吃什麼？」我的廚藝不精，最怕家人和我討論吃食問題。

吃什麼？吃火鍋當然省事，但要凸顯節慶氣氛就不好太精簡，蝦餃、魚丸、米血糕、必備蔬菜……，少了任何一樣都不夠隆重，可洗洗切切也費時，孩子們不能回來，沒人幫著吃。

「吃牛排吧！」外子皺眉。自從疫期起始，我們已兩年沒進餐館內用餐，打牙祭的時候通常叫外賣。也曾叫過台式牛排，打包之後的色、香、味大打折扣，比不上入座後的熱氣蒸騰來得誘人。「你敢進餐館嗎？」不敢，病毒周遊列國之後有如異形，翻了幾番又變出一個傳播力更快速的「Omicron」新品種，大家猶恐避之不及。「我來做。」外子瞪大了眼，一副不可置信的神情。

前一陣子，正巧在世界新聞網上看到一則一分鐘速學醬汁牛排做法，竅門只在醬汁調料這一味，配料包括：洋蔥、蒜、黃油、黑胡椒、番茄醬、澱粉及高度酒，這些材料廚房裡隨時備著，毋需斟酌。再看烹飪過程：洋蔥、蒜切丁，鍋內小火化黃油，炒香切丁加黑胡椒再淋少許酒，持續熬煮五分鐘再加番茄醬，出鍋前加一碗水澱粉。

這份食譜 真是深得我心，省卻了盎司、毫升、小茶匙等諸多瑣碎，唯一量化的僅是一碗勾芡水。誦讀一遍，便收入筆記中成了我的錦囊食譜。

為了買牛肉，聖誕日的風雨也阻擋不了我。記得感恩節那天，老二曾提到鄰居三十多壯齡的老美，因為吃了含狂牛病毒的廉價牛肉而枉死，心生警惕，記住他慎重提醒一定要買貼上「USDA」標識的食材。好市多 賣場繞一圈，在熙來攘往的人群中選了一盒四塊裝的沙朗牛排。

每逢佳節倍思鄉，我記憶中的那道滋味瞬間湧現。從前，莒光社區那間「我家牛排店」一直都是全家打牙祭的地方，炙燙鐵板上臥著一片薄薄的牛肉，一撮麵條伴綠蔬再淋上滿滿的醬汁，配上續杯的紅茶，懷想中迴盪著鐵板「噗嗞、噗嗞」的聲響。那些時日真是和樂安好。

這客牛排應該兼具節慶與鄉情。煮好了調料，我在白瓷盤擺上小番茄和汆燙的青花椰、蘆筍，象徵聖誕樹的紅花與綠葉，細長的麵條是縷縷的思念；煎不出漂亮的「白雲映月」，一顆糊了的蛋也能提味；免疫力隨著年齡迭降的當下，五分、七分或八分全不考慮，還好，沙朗牛排鮮嫩厚實，即使全熟也不至於太老。

外子心滿意足盤底全空，我正在善後顧不得吃上一口，只聽到他在一旁絮絮叨叨：「煎牛排要有耐心，不可以一直翻面。下次記得每一面要等個五、六分鐘。」我心裡暗笑：真被你猜對了，以後的每個節慶我就沿用這道牛排祭五臟廟；至於煎牛排的任務，姑且讓賢給用嘴巴指導的人上陣吧！