有一座灰色建築，一端一幅巨型北極熊壁畫，它孤零零地矗立在白雪覆蓋的茫茫大地上，陰沉沉的天氣讓鮮艷色彩顯得暗淡，抹上了淒涼的氣氛。

這是世界上獨一無二的監獄 ，坐落在加拿大 北方溫尼伯省丘吉爾小鎮旁的冰原雪地之上，被用來拘留人們認為的「trouble-maker」（麻煩製造者）。據導遊說，這座改建的監獄沒有遊人可以進去參觀，在沒有北極熊的時候，當地人想了解裡面的情形，也是難得一見。

導遊說裡面有二十八隔間，分大小間，有熊寶寶的媽媽一般住大間，目前裡面住著六頭北極熊。

愛熊人士不喜歡稱「北極熊監獄」，而用「holding place」（拘留所 ）一詞，認為只是讓熊暫住。北極熊沒犯罪，可如果靠近人類居住的丘吉爾小鎮，怕對居民造成傷害，就會被請到這裡住一段時間。懲罰北極熊的方法很簡單，只給水與雪，不給食物，一旦人為餵食，北極熊養成習慣，就可能長期逗留，擾民擾鎮。

北極熊是北極圈食物鏈頂端的動物，除了人類沒有其他天敵。平時看是溫順可愛的北極熊，一旦發威，手無寸鐵的人類無法與牠們抗爭，所以坐落在哈德森灣旁的丘吉爾小鎮常年居住人口僅八百，有一個俗成規定，家家戶戶都不關屋門和車門，行人遇見熊，拉開任何屋門或車門，隨時可以躲避，小鎮還設立專門報警電話，可以求助。

人類不知何時為了求生存，亦將北極熊的活動範圍縮小。我們看到熊無拘無束行走在這片常年冰凍的苔原上，在茫茫雪野裡等待冰封湖面和海灣，可以回到北極圈去捕捉食物，維持牠一年的營養。隨著全球氣候變暖，那份等待愈加迫切。

人們盡量採取措施保護北極熊，同時保護居民自身安全。如今高科技的追蹤技術，可將北極熊的行蹤偵查清楚，盡力避免不必要的傷害和搏殺北極熊的行為。

戴蒙湖小木屋住地，每年十月下旬到十一月中旬寒冬降臨時的三周裡將接待客人百來人，我們是今年最後一波觀熊遊客了。

小飛機載客九人，從丘吉爾小鎮起飛，六分鐘後到達目的地。我們一行十人，在三名嚮導一前一後的保護下，走在茫茫的冰封湖面上，去尋找嚮導前一天在住處旁看到的三頭北極熊。越過冰封的湖面，在岸邊矮樹叢中終於看到一頭睡姿憨態可掬的北極熊，我們在興奮中抑制著自己的激動，輕聲細語。人人懷著矛盾的心理：既想吵醒牠，又怕吵醒後無法承擔的風險。

靜靜地看著牠香睡的模樣，我感嘆道：「沒有網的日子裡，睡覺很踏實」。身旁遊客笑了：「這雙關語用得好。我們住的小木屋沒有網路信號，晚間可以早眠；北極熊也不擔心被網捕捉，在這片冰原上牠是主人，睡得也踏實。」

接著的兩天時間裡，我們早餐後集合，嚮導打開圍著小木屋住區的鐵絲網門，帶著我們在雪地裡艱難跋涉，在戴蒙湖面上小心翼翼地走著，西北風吹過，薄薄一層積雪下的湖面如同溜冰場一般，稍不留神，便摔一大跟斗，坐在地上疼半天。

午餐後再出發去另一邊的哈德森海灣，遼闊的冰面凹凸不平，我們艱難地尋找著北極熊的蹤跡。

整個四天的旅程共看到了二十多頭北極熊的身影，近距離觀察北極熊的生活，深度了解了牠們的習性及故事。

離開那天再次經過「北極熊監獄」，正值傍晚時分，一抹落日餘暉恰好照射到那幅壁畫上，北極熊躺在那裡彷彿正做著溫馨的美夢，我的心瞬間被定格在了那一幕。