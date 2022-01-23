圖╱曾華容

印象中一直以為茴香是一種顆粒狀的調味料，從沒買過也未用過，對我來說，它只是個跟我毫不相關的東西。

有一天，楊先生送來一紙箱他自己種的青菜，有台灣菠菜、苣筍、菊苣、羅曼尼生菜，還有一包葉子纖細、球根比美國芹菜根還粗壯的蔬菜 。這是什麼菜？正思索中，楊先生說：「那是茴香」。怎麼跟我認知的形象相去一萬八千里？

把茴香圖片送給聖地牙哥的姊姊和洛杉磯的妹妹看，她們都說，沒買過也不知道如何吃法。看來我們姊妹對不熟悉的食材都不會輕易去嘗試。

楊先生告訴我，細長嫩葉可當裝飾用，或加入湯裡增加風味；粗胖的球根部位，切掉較老的莖，可炒或沾醬當沙拉吃，生吃熟食兩相宜，也可用來包茴香餃子、炒蛋、炒飯、凉拌杏仁茴香草、茴香餅、烤雞腿佐洋蔥……，是魚、雞和香腸的最好調味料，也是義大利 麵食和沙拉最常用的蔬菜。嫩葉作菜蔬，果實作香料用，也供藥用，根、葉、種子全可入食，物盡其用，一身是寶。

茴香又名香絲菜，原產於地中海沿岸與東南亞的原生種，但目前已廣泛被種植在世界許多地方，可以長到二點五米高，呈粉綠色筆直狀，莖為空心，葉長可達四十公分長，其尾段呈現細長狀，花小呈黃色，像一把撐開的洋傘；肥厚的葉鞘鮮嫩質脆，味清甜，因生長時間短，經濟效益高，所以廣泛被人們喜歡，漸漸成為美食 者流行的蔬菜。

楊先生愛種菜，在聖荷西瓦倫貝格社區花園租了一塊占地約五百平方呎的菜畦。他採用精耕法，充分利用土地，每天都花兩至三小時在菜園裡。茴香是他今年試種成功的新菜種，讓我們分享他的愉悅。

既有現成的茴香，就來一道懶人沙拉。把茴香肥厚的葉鞘入水洗乾淨，切成薄片，再把香橙、富士蘋果去皮留果肉用，羅曼尼生菜洗淨瀝乾水分成小段，另外用布里納斯家居風格新美式奶油香脂調味汁一起放進碗中。調好的醬汁與沙拉生菜拌勻，再撒上一些芝麻及核桃，一道清甜爽脆又可口的沙拉，即呈現眼前。

楊先生讓我有機會見識茴香及品嘗它的滋味，像是上了一堂美食課，彼此交換經驗，從中增長見聞，是多麼有意義的交流。

楊先生喜歡種菜，剛收割的新鮮蔬果，吃不完就親自送到我家，不怕開車勞累，樂在其中。而我們愛蒔花種草，將月桃花、牛排秋海棠、珍珠吊蘭作為回報，物盡其用，也可省點錢，又可增進彼此的友誼，才體會「互通有無」的情意與實惠。有些快樂，原來可以不費吹灰之力，輕而易舉就可得，何樂不為。