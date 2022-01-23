電力公司在馬里蘭州北部的薩斯奎韓娜河（Susquehanna River）上築壩建廠發電，每年冬季都會有不少美國國鳥白頭鷹（bald eagle）來水壩下游獵魚，於是這裡成了一個愛好鳥類攝影 者的熱點，聽說有不少專業與半專業的攝影師，不辭勞苦來此捕捉精采鏡頭。老妻和我興起了前往觀賞的念想，頭天先上網查看谷歌地圖的開車路線，第二天收拾停當，帶著好心情與乾糧出發。

行行復行行，開了一個多小時，眼看就快要到目的地了，可就找不著那條該彎進去公園的路。停車問過店家甚至郵差，都不知道我們要去的那個水壩旁的小公園。不得已，只好請出那個本不想用的GPS導航，跟著它左轉右拐地找到那小公園。

進了公園，出了車來放眼望去，可真不得了，沿著河岸的圍欄，密密麻麻停了一排三角架跟照相機及攝影者，著實讓人嘆為觀止。今天還不是周末，那周末還得了！照相機上有著形形色色的長鏡頭，看起來一個比一個大，那陣仗讓我不好意思拿出我的傻瓜照相機。

既來之則安之，帶著手機 （稍微高科技些）下車，直奔河岸而去，可惜所有好的攝影地點都被占了，我們只好看哪裡有空就往哪裡站，照完相走人，倒也沒打擾到先來的攝影者。

閒來無事，在河岸旁走走看看，見到不少人穿著迷彩裝，他們的長鏡頭也是迷彩裝飾著，為的是野生攝影時有好的保護色。和幾位攝影者聊了天，才知道這些裝備著實不便宜，就拿這必備的長鏡頭來說，少則美金萬元多則十數萬元；照相機得按一次就能連續曝光十數次的那種，價格也是不菲，一套裝備加起來，不是個小數目。

一位家住賓州、從國內來經商退休 的老中告訴我，老鷹在天上飛或一般捉魚的鏡頭已經引不起他們的興趣，他們要捕捉的是比較特別的鏡頭，譬如老鷹在天上爭食。那天早上他已經照了兩千多張，回家整理起來大概又得忙一陣子。他開車來只要四十五分鐘，但是為了占得最佳照相位置，他早上六點多就出門，在門口排隊，等公園早上九點開門。

說話間，正好看到一隻老鷹俯衝下來抓魚，但起飛沒多久，魚居然掙脫鷹爪，掉回河裡，這時只聽得岸上有人歡呼有人婉惜，歡呼是為魚高興，婉惜是為老鷹可惜。看到老鷹還在河面上盤旋，好像很不甘心，一頓飽餐從手中溜走。這時看到一票人往附近的樹林靠攏，老妻也跟著過去看個究竟，發現一隻老鷹正在吃魚。我沒過去看，因為實在怕看到那血淋淋的場面。

下午三點多，帶著愉快的回憶開車回家，結束了這美好的一天。