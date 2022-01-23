聖誕前夜，帶著小朋友們去紐約和麻省交界的傑米尼滑雪 營地去學滑雪。紐約這個冬天還沒下過大雪，儼然一副暖冬的架勢，因此出發之前我們也有些擔心，害怕小朋友們只能在人造雪場上練習。我們二十三號黑夜裡抵達營地，不想一早起來，發現外面下了兩、三英寸的雪，白色聖誕成為一種可能，不由十分欣慰又興奮。

更令人鼓舞的是，十一歲的老二和六歲的老三上了兩個小時營課後，就都可以跟著教練坐纜車到練習場的頂部，然後從那裡一路跟著教練們滑下小而緩的雪坡。每個教練帶著三、四個孩子，如魚般在他們身前身後滑來滑去，不停地提醒小孩子們如何持續滑行，跌倒了又給他們打氣，鼓勵他們重新站起來。

最有趣的一環，是教小朋友們怎麼控制速度，尤其是減速。理論上，減速時需要將身體的胸部和腹部挺直，確保身體重心向前傾，同時雙腿稍微分開，讓兩塊雪板畫出一個八字形。大多滑雪教練會用更通俗的術語：披薩，意指用腳尖控制兩塊滑雪板，讓它們頂端靠攏，尾部岔開，形成一個鍥形，像是切一大塊披薩，或者又像在一塊大披薩上抹番茄醬；切的披薩越大，也就越容易停下來。

於是乎，在雪坡上，十幾個教練帶著幾十個初學滑雪的人，就聽到「披薩！披薩！」的叫聲此起彼伏。小孩們上課，父母們自然甘當孩奴，大多一旁站著目不轉睛地跟著自己的孩子，也有一路遠遠跟著小孩在雪地上奔走的，當然幾乎不例外地都在寒風中拿出手機照相或錄像。聽到這一聲聲雪上「披薩」的呼叫，大家都忍俊不禁，玩笑道：「還以為送披薩外賣的來了！」

聽到教練們不絕於耳的「披薩」教誨，卻不由讓我們生發時光流逝的感慨。想想我們上次帶著孩子去滑雪場玩，已經是七、八年前了，那時候還沒有老三，我們也還算年輕，我跟著有經驗的朋友還至少敢上綠道，且十分喜歡那種在雪坡上風馳電掣而下的颯爽感覺。太太那是第一次上滑雪課，摔了不少跟頭，卻屢敗屢「站」，要向我證明她有更好更強大的運動基因。

記得當年冬天過去，我們一直憧憬著再次來雪上尋樂子，卻不料懷上老三，之後各種辛苦，一晃就這麼多年不能來雪場了。這次再來，一方面顧慮疫情 ，又覺得要看著孩子，另一方面也擔心起自己的「老胳膊老腿」不經摔。太太問我要不要去滑一滑、重新體驗一下我說的「颯爽」感，我猶猶豫豫地不敢貿然作答。

因為聖誕節 當天下雨，我們這次滑雪之旅也只好提前結束。一早起來收拾行李，我卻一不小心扭了腰，回到家只好臥著躺著，休息兩天才好。我不由跟太太感嘆道：幸虧沒冒險上滑雪場，不然雪上披薩「吃」不好，只怕還要把自己的老腰扭得更糟糕。