去年十二月七日上午，手機 叮咚作響，原來是一封發自學區 辦公室的短訊，要求接收者立即點擊指定的連結，查看一則關於小兒子所就讀的高中之緊急重要訊息。我點擊後始知該校遭遇網路上不明人士的「threat」（威脅），學區所屬的警方已開始介入查證中。由於這是第一次收到類似訊息，加上心想警方已介入，反應駑鈍的我並不以為意。

後來，又收到學區辦公室相同的短訊，才更清楚地明瞭，原來是該校一名十五歲的學生在社交媒體上貼了「威脅」的帖子。同時，我也收到兒子任課老師的簡訊，諸如當天下午的老師解惑時間取消，課後社團活動全面暫停等。我隨即聯絡兒子，確定他一切安好，似乎感覺一切如常，也就放心了，一切到家再談吧！

當晚才從兒子處獲悉，當天早上他已聽聞社交媒體上有「槍擊 」（shooting）事件的謠言，所以許多家長提早將學生接離學校。而學校當局決定從翌日起，到十二月十七日本學期結束為止，全校學生不允許攜帶書包進入高中校區。我對學校的應變舉措感到感激和放心，因為十一月三十日，在美國大陸另一端的密西根州底特律市外圍的牛津高中校園內，才發生四死七傷的校園槍擊案件，而行凶者竟是一名十五歲的十年級學生。

隔天清晨，在確定兒子有意願上學的情況下，他只拿了筆記型電腦，就逕直到達學校。不過當天明顯可期到校的出席率少得可憐，不但高中附近的交通極為順暢，且學生停車場上也騰出一大片空車位。

當晚兒子敘述，有十五名同學的「AP美國政府和政治學」教室中，只有連他自己在內的四名學生出席，另外一門課也不過一半的學生到課。不過他的幾名印度裔夥伴倒也都到校了，可以想見在美國土生土長的家長面臨這種緊急突發事件的反應，和我們第一代移民的父母是存在些差異的。

我也在網上赫然發現兒子的母校，因為這起事件登上了休士頓地區地方新聞的頭條，在參看學區警長的記者會視頻後，才對整個來龍去脈有更深入的了解。當警長甫接獲此案，馬上協調哈里斯郡警方和FBI聯邦調查局的支援，結果聯邦調查局在二十分鐘後就鎖定了肇事的學生。警長透露涉嫌學生十五歲，已經接受退學的嚴厲處分，爾後將可能會繼續追訴其刑事責任。

此外，警長也提及當他本人事發當天抵達兒子母校時，目睹有四百名家長雲集高中辦公室，焦急地要將小孩領出接回，那幅畫面是他個人二十七年的從警生涯中相當心痛的時刻。

九日清晨，兒子母校恢復了往昔的熱鬧，只准攜帶筆記型電腦的臨時政策，也讓由家長接送的學生下車時動作俐落迅速了不少。看來這次的校園虛驚已經落幕了，不過美國過往發生的多起校園槍擊事件餘悸猶存，槍支管制的討論又如同空中樓閣，為今之計我們也只能無奈地自求多福了。