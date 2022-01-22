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佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

家庭主夫

平心

幾個月來，在公園內經常見到一位高大的男士一手提著背包，另一手牽著一個胖嘟嘟極可愛的小女孩，他先在兒童遊樂區陪伴女兒玩，然後父女倆玩追逐遊戲，女孩童稚的尖叫嘻笑聲充斥著這小公園，讓路過的人也不免駐足微笑。玩累了，他們便坐在旁邊的石凳上，取出自備的食物飲料享用，父女倆自得其樂地一對一答著，趣味十足。

一天我走過遊樂區，小女孩的球正好滾到我腳邊，我撿起球遞給她爸爸時順便與他寒暄。友善的他告訴我，他原是城市中心大飯店的酒吧調酒師，疫情爆發後，酒吧首當其衝，被下令關閉，他因此失去了工作。

他與前妻共同分擔女兒的撫養權，過去女兒白天都是在托兒所度過，既然他一時找不到工作，於是建議由他來照顧女兒，周末才由平日上班的前妻接手。如此的安排，前妻欣然接受，他們都喜見與女兒建立更健全親密的親子關係。

他非常享受照顧女兒的時光，每天看著孩子無邪的笑容，在歡樂中成長，他覺得這是過去他在忙碌工作中，從未體驗過的幸福；這一項新的職責帶給他意想不到的收穫及滿足感。

美國養育孩子的費用很高，兩個孩子一年所花費在兒童托管所的費用，有可能高於其中一人的收入，加上這兩年來，由於疫情嚴峻，兒童托管所因找不到保母或員工，若非已關門了，就是大幅調漲月費以維持開放。

在托管兒童負擔加重之下，如果妻子的工作所得為家庭的主要收入來源，家庭主夫便因此產生了。這些樂於當家庭主夫的先生，沒有君子遠庖廚的大男人主義思維，也沒有受傳統男主外、女主內的框架所限制，他們為了家庭而做出必要的犧牲與付出，並感到自豪。

女兒有兩位好友，她們都是職業婦女，兩位先生在疫情之前及疫情期間先後成為家庭主夫。

A先生於五年前遭到裁員，在找工作期間，為了省下一筆每日送孩子去托管中心的費用，他決定暫時由自己在家帶兩幼子。後來考慮到妻子的工作待遇較高，且時常需要出差，職業展望性也更佳，為了讓妻子安心上班，他決定當起家庭主夫。他們認為這對整個家庭，甚至對孩子的未來教育和生活，都是更加有利的。

另一好友B的先生原是一位高中教師，家中有一對上小學的雙胞胎女兒，當疫情擴散後，學校遂關閉改為網路課程，B先生一面在視訊上教學，另外還得督促兩個女兒在網路上課，幾星期下來，他頗有焦頭爛額之感，兩邊都不討好。仔細推敲利弊得失後，也是因為妻子工作待遇較高，員工福利也好，丈夫遂決定辭職，全心投入協助兩女兒在家的視訊學習，如此讓妻子無後顧之憂，可謂一舉數得。

隨著疫情無止盡的蔓延，病毒毫不留情地改變了社會及家庭的常規模式，更多的家庭主夫也自然地因應而生。

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