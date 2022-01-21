去年夏天是熱的極端，以為冬天可能比較暖和，但恰恰相反，西雅圖市政府還發出了極冷警報；我們在華盛頓州 的東部，海拔又高，更冷了。

極冷警報驚動了正在拉斯維加斯過聖誕節 的兒子，突然要趕回來，恐怕秋季剛剛落成的山頂度假房水管爆裂。先生立刻查氣象預報，急吼吼地說，明天零下二十七度，不行，來不及了！這天正是聖誕節。

第二天，我們上午去了教會，回家換了保暖衣服，穿上高筒雨靴、手套、帽子，帶上鏟雪工具，立刻上路。度假房在我家北面，大約一個小時的車程。一路白雪皚皚，世界變得乾淨和單純，好一派北國風光！我們開著四輪齊動的大車，以為有足夠的登山馬力，沒想到上山的道路那麼陡，積雪那麼深。上第一個坡時加速衝上去，嚇得我半死，因為道路並不寬敞，一不小心就會滾到山下去。爬第二個坡時，車輪被雪卡住了，原地打轉，上不去，怎麼辦？只好倒開，倒開比爬坡更危險，真是一步一驚心。

好不容易倒到大路口，重新再爬，先生踩著馬達，再一次衝刺，總算越過去了。開到下一個更陡的山坡，先生熄火，說道，下車，走上去。高筒雨靴一腳踏入雪中，大概超過一英尺，只敢走在路中央，生怕踩錯了地方，滾到山坡下面去。

一邊走，一邊想起了古人的文字「飛鴻踏雪泥，泥上留指爪。」雪地上，確實留有不少動物的腳印，有野鹿，也有火雞。正當我起了詩興，伴隨之而來的是一場鵝毛大雪，兩人走到房子旁邊，全身都白了。

我們找鑰匙，飛雪中，朦朦朧朧看見一輛鏟雪車。我揉揉眼睛，把臉上的雪花抹掉，仔細看，真的是一輛鏟雪車，難道是上帝派來的？哈囉，我招招手，駕駛員說，聖誕快樂！我說我是屋主的媽媽，他說：「我們看見陌生人在爬山，上來看看。」他住在山腳下，是最靠近的鄰居。

雪太深，鏟雪車工作了一會兒，也被卡住了，靠他太太開大車上山，把鏟雪車拖出來。鄰居說：「別擔心，我一周來鏟一次雪，你們放心吧！」

我們做完了兒子要求我們所做的事情，給他打電話：「今天遇見天使 了，你的鄰居真好啊。」