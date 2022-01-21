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洗腎病人乘郵輪

周愚

五、六年前開始，我的腎功能就逐漸衰竭，在百分之二十至二十五之間徘徊，醫師說是介於第三期與第四期之間，若再下降，就要洗腎了，並告訴我一些飲食上該注意的地方和保養的要領，希望能盡量延緩洗腎的時間。我熬了幾年，終於在三個多月前必須要洗腎了。

以前從幾位比我更年長正在洗腎的朋友處得知，洗腎是每周三次，到醫院去，每次約三至四個小時。但輪到我自己要洗腎時，我才知道，洗腎除了到醫院外，也可以自己在家裡洗。

在我開始洗腎前，醫師告訴我洗腎可到醫院洗，叫做血洗；也可自己在家裡洗，叫做水洗，各有優劣點，供我選擇。

血洗也就是我所知的每周三次的傳統洗腎，優點是完全由醫護人員操作，自己不用動手，缺點是每次三、四個小時，加上來回交通，等待及準備的時間，一天就幾乎報銷了。水洗又分為機器和手動的兩種，機器的是晚上將管子插上，早上拔掉，優點是不影響白天的生活，缺點是機器比一個打印機還要大些，重達好幾十磅，攜帶不便。手動是每天三至四次，每次約一個小時，完全自己動手，使用的藥物種類和器材零件很多，程序相當複雜，優點是自己可以調配每次做的時間。

當我問起一旦開始洗腎是否就不能旅行了時，醫師告訴我，手動的旅行時只要帶足藥水和零件就可。如果是去台灣，他們醫院在台灣有分支機構，只要把時間配合好，他們會把一切的藥物和器材預先送到指定的地點。我一聽，立刻選擇了手動的這種。

一經決定，醫師便與我約定時間，動了個小手術，在小腹處開一個口，一根管子通到體內，數日後傷口癒合，便開始洗腎了。

由於藥物種類和器材多，手術複雜，需經過一番訓練。最先兩次由護理師為我示範，之後在護理師的指導下由我來做，最後幾次則完全由自己做，護理師只在一旁監視，這樣連續四天，共做了八次，終於結業了，便開始回家自己做。三個多月下來逐漸做得純熟了。

去年聖誕節前，姪女由台灣來美探望兩個在美國的兒子，並有意作一次郵輪之旅，由於我們悶久了也想出去走走，更想測試一下在旅行中洗腎的可行性到什麼程度，於是安排了和他們一起同遊。

我們選擇在家門口洛杉磯上下船的墨西哥八天七夜郵輪，在船上我都盡量在晚上洗腎，這樣就不影響白天在船上的活動和岸上觀光。七天下來，除了犧牲點睡眠時間外，一切順暢。

有了這次的經驗，以後旅行已不是禁忌了，回台灣當然更不是問題。唯一可稱得上困難的，是洗腎藥水也有相當的重量，做較長時間的旅行或要坐飛機可能略有不便；但好的一方面是藥水用完一次就丟一次，這次我們去時帶了兩大箱藥水，回程時則成了空手。

世上沒有十全十美的事，總之，身為一個病人，苛求不能太多，我認為我選擇手動洗腎是對的。

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