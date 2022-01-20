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成「公」的驚喜

葉國新

女兒已近不惑之齡，前年年底她有一次祕遊拉斯維加斯，數周後有一天，手機傳來一張在某一個禮堂上的結婚照片。原來我多年來一直憧憬能手挽著女兒走向殿堂，向那位白馬王子賜予祝福的一幕，已消蹤滅跡，我有一長女兩男，這輩子是不會再有如此夢想了。不過老媽子卻歡喜若狂，我非常了解許多和我相似年紀，還有閨女待字家中之惶恐心態。

去年春天在一次全家聚餐中，酒過三巡後，女婿微笑地遞上一個精美銀色信封給我，打開一看，是一張3D胎兒的超音波圖片。我並沒有料到此突然事件，以致未作出「老美」式的「驚呼喊叫」戲劇反應，直到餐後私語時，他問我怎麼沒有非常驚喜的感覺時，令我尷尬難以回答。

自此之後的每隔一兩月，必收到更新的圖片。可能女兒是高齡產婦，婦科醫生要求每次產前檢查皆要做超音波追蹤。

四十年前，妻子懷著女兒時，我正在當心臟科研究所學生，有一次我偷偷在周末載她到我們心臟科部門，自己替她做了第一次胎兒超音波掃描。當時的骨董儀器和今天有天壤之別不用說，至於看到什麼東西、是男或女，現在已想不起來了。經過數十年來的多次搬家，那些照片已再找不到。

不久前，孫子完全依照精準的預測，在預產期的前三天報到。當天晚上我們兩老在盤算，是否隔天就到醫院探視我家的第一金孫以示祝賀，不料收到回訊：「依小兒科醫師吩咐，新生兒第一周嚴禁任何訪客，沒有破例。」我們只好乖乖在家候教。

不過照片傳來一個臉圓圓的男嬰，他有很多黑頭髮，安詳睡著的樣子十分討喜。儘管爸爸是老白，小孫子看起來卻是百分百「Mongolian Baby」的樣子。

兩天後，女兒和孫子平安出院回家，又傳來第二條規則：「未來的訪客務必要遵循以下條件，缺一不可：一、必須已完全接種新冠疫苗，外加加強針；二、已接受二○二一至二○二二年流感疫苗；三、必須已接受最近的Tdap（破傷風、白喉和百白咳）注射。」

接受到以上的通知後，我急忙著把訊息廣傳給各個皇親國戚。為了慎重起見，我在公告書中指出：

「追隨英國皇室的規則，任何庶民願望探視皇孫，必先自我淨身三周，並且出示已完全接受各種以下的防疫措施疫苗之接種證件，才可以提出申請（請注意，防疫疫苗隨時可能會更新名單）。我們收到申請書後將會盡快回覆，請不要來電查詢進度。」

公告書發表後，隨即收到兩封回函，皆共同表示「我親友要探訪他們的孫子，也遭到如此之待遇。其實這是因你不曾有過孫子，大驚小怪也，太不接地氣呢。」至此我才心安理得，安之若素。

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