年過半百，這世界開始對我們呵護得無微不至，網路上不停出現心靈雞湯，提醒老年人如何才能活到百歲。不敢辜負盛情，外子和我決定先從走萬步開始履行新生活。

睛朗的早晨，鳥語花香，相偕散步。心中想著「執子之手，與子共老」的美景，偏偏事與願違，外子忽然冒出一句：「我們這個月支出能平衡嗎？」頓時，財務部長的頭銜像緊箍咒，轟然灌頂，一時張口結舌不知所云。數理的邏輯撞上了藝文的唯美，不時在半路上引發理性舆感性的分歧，類似的衝突層出不窮，幾番冷水潑醒了夢中人，各自選了不同的路徑和時段，避免重蹈覆轍。

順著住家走向公園，一群男女在廣場上載歌載舞，我好奇地走上前去，跟著打節拍。還沒弄清是什麼舞，就被簇擁著進下了海。

大學時代的舞會，我總是坐冷板凳，一來長得高，找不到舞伴，二來舞藝不精，音感欠缺，步伐趕不上豆芽般的音符。因此，那蒼白的四年歲月中，舞會這門我全掛了科！走出校門後，也就順手將這封存在記憶中。這回下海，除了想再給自己補考的機會，也期望能寄生在群組中，增加一日常活動。

小公園在山腳下，天氣晴朗時，靄靄山嵐，碧草如茵，閒雲野鶴翩然掠過，一場大自然的舞會，無需舞伴，不講究排場，領舞老師自備音樂，熱心地教舞、選舞，幾位資深的學員們站在角落提示，邊跳邊糾正，那雙一向不聽使喚的雙足，竟也被調教得不敢淘氣作怪了。

一回生兩回熟，舞步熟了，朋友也多了！在這小天地裡，印度 人、韓國人相繼加入，唯一通用的語言是音樂和笑容，跳得好，相視一笑，跳錯了，更得鼓勵。久而久之，膽氣足了，偶爾也作個美夢，哪天去參加五燈獎或才藝選秀，留下一些精采的人生片段，畢竟，比起摩西老祖母這類大器晚成的天才，我還有許多實現夢想的時間。

如果說生命是提款機，隨著年齡逐漸化整為零，那麼這場際遇就是另一種保值存摺，每天的晨練吸取了光合作用，生活隨音樂起舞，我不僅準時報到，還自願擔任了輸入舞曲的工作，拾起了電腦，略作些小貢獻，自封為群組小袐書，從鍵盤上找回了自信和成就感。就此，擺脫了「等待火化」的宿命，忙得不亦悅乎。

幾度想邀外子一起下海，卻都碰了軟釘子，他說再等兩年，年紀大些才出門跳廣場舞，言下之意，頗不以為然。

有一天，回家晚了，瞧見一位送貨先生在門口靜候，他交貨時不住地道歉，說：「來早了，害得您父親到處去找。」我納悶地看看四周，不禁失笑，那滿臉焦慮的外子已經晉升為父親了！看來，我得提醒他趁早放下身段，陪著我這位廣場大媽一起延年益壽。