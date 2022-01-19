好友聽聞新英格蘭 地區的聖誕樹獨樹一幟，立即吸引我們六人驅車前往，來個新英格蘭地區聖誕樹之旅。

新英格蘭地區位於美國東北角，氣候寒冷，涼爽的海水是大瓜龍蝦最佳棲居地。多肉的大瓜龍蝦以肉質鮮嫩多汁甜美為特色，造就新英格蘭地區以世界上最美味的龍蝦料理而聞名。

我們的第一站是麻薩諸塞州的格魯西斯特小鎮（Gloucester），它是北大西洋著名漁港，許多居民從事與龍蝦有關的行業，並自稱是「龍蝦人」。二○○一年小鎮市中心店主珍妮絲突發奇想，以捕捉龍蝦用的陷阱鐵籠堆積，用各色浮標為裝飾，搭建了獨一無二的龍蝦陷阱聖誕樹（Lobster Trap Tree）吸引顧客，促進地方繁榮，後來成了小鎮的聖誕節 傳統。

今年在地龍蝦人捐贈龍蝦陷阱鐵籠和浮標，由志願者堆放，社區的孩子們發揮創意，在浮標上繪圖當裝飾，消防人員爬上雲梯，在高聳的樹上掛星星。這獨有的龍蝦陷阱聖誕樹，在全社區居民共同努力下，成為小鎮聖誕節的特色，吸引各地來的觀光客，並在一月份舉辦浮標拍賣會來支持家庭歡樂夜的活動。

聖誕樹就在小鎮主街上，吸引不少人潮。第一眼看到這異於傳統的聖誕樹有些怪異，但它充分發揮了當地的特色。我們與聖誕樹合影留念外，還享受了當地特色龍蝦捲及蛤蜊濃湯，龍蝦鮮嫩甘甜，湯濃醇蛤蜊多。

緬因州 濱海小鎮羅克蘭有緬因州龍蝦之都之稱，每年八月的龍蝦節吸引世界各地人士前往，冬季當然也少不了龍蝦聖誕樹。

今年的聖誕樹聳立在梅里爾（Mildred Merrill）公園內，高高在上俯瞰著海港公園和羅克蘭港。這棵樹高四十英尺，包含兩百個陷阱籠、兩千五百盞燈、六百英尺長的松杉花環，和一百多個五彩繽紛的龍蝦浮標；最具特色的是一隻大龍蝦高舉在樹頂上，真不愧是龍蝦之都。羅克蘭居民傲稱它是世界上最大的龍蝦陷阱樹。

第二天我們前往緬因州南部最美的海岸小鎮奧甘奎特（Ogunquit），它擁有沙灘、壯觀的岩石峭壁、古色古香的殖民建築和華麗的樹冠街道。小鎮上一家濱海旅館別出心裁，在面臨大海後院的小山丘上，用木材陷阱籠、紅色浮標、松葉纏繞，用彩燈、星星點綴，聖誕樹的背景是汪洋大海。

我們抵達時開始飄雪，主人應我們遠道來訪，特別提早點燈。聖誕樹上的星星一閃一閃，白雪紛飛，起伏海浪奏著大地的樂章，我們彷彿走入童話世界，提早享受銀色聖誕。

擁有六十多個燈塔的燈塔之州緬因，其中最經典最具標誌的燈塔，必屬於紐克鎮的涅迪克角燈塔（Cape Neddick Light），它建於兩英畝的花岡岩島上，聖誕節期間用彩燈裝飾著燈塔及小屋，在海岸邊閃亮著，引導著洶濤大海中航行的船隻，安全回鄕。

觀賞完燈塔往下走，路邊的海鮮餐廳疫情期間雖不營業，仍不忘應景，門前精心設計了龍蝦陷阱聖誕樹，樹尖吊掛著肥美紅艶大龍蝦，與燈塔燈光相互呼應。

欣賞了新英格蘭地區獨樹一幟的聖誕樹，當然不能錯過品嘗龍蝦，這次的行程在甜美的龍蝦大餐中，畫上完美的句點。