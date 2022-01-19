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約翰警官

顧華

一晃已經在洛杉磯居住三十多年了。二十三年前想換房子，周末約了仲介去看房，沒有看到我們理想中的新家。回程的路上堵車，只好從高速路下來走小街回家。女兒當時十三歲，指著路邊新房子「開放參觀」的牌子，說我們可以去看看。自己知道我們的頭款有限，這樣的新房子我們恐怕付不起，心裡想看看總是可以的。

整個鐵門社區有四十三棟房子，當我妻和女兒走進一層樓的樣板屋後，兩人幾乎同時驚呼：「這就是我們的家。」一層的房子要價最高，我們要好好計畫一下。好在房子建成大約需要八到十個月的時間，我們利用這幾個月開源節流，精打細算，準備好了頭款，順利搬進新居。

住進新的社區後，對周圍的環境開始熟悉，得知洛杉磯警察局西部分局就在附近，離我們家兩個街口，馬上覺得周圍會比較安全；只是在家經常聽到警車鳴響著警笛呼嘯而過，時間久了也就習慣了。

離警局近不太如意的地方，是很容易被警察抓到交通違規。社區大門有不許左轉的標牌，剛剛搬進來不久，我早晨上班看到路上沒有車，就想抄近路左轉，沒想到警車就在我後面，吃了罰單。

二○二○年下半年，美國各個城市開始大規模的「黑命貴」運動，群眾示威要求縮減警察的經費。今年削減經費的後果已經顯現，不少城市同時發生大規模搶劫，犯罪與謀殺率飆升。特別是新冠疫情大流行以來，各地對亞裔的仇恨犯罪都明顯增加，我們來到美國是追求自由安全的生活，可現在上街都有點兒提心吊膽，小心翼翼，似乎感覺到缺乏執法人員的保護。

前幾個月有一次到一家泰國餐廳用餐，過程中遇到三個警察也來吃飯，為了表示我們對他們的信任和尊重，就悄悄地到前台支付了他們的餐費，用以表達對執法人員的支持。

居家避疫後，不能去健身房了，一開始就在小區內走路鍛鍊，幾周後想出去換換環境，到社區外走走。那是一條很寬的馬路，有四條南北雙向的車道，附加行人和自行車的路徑，路旁綠樹濃蔭遮蔽，街心島上百花盛開，爭奇鬥豔，走在大街上頓時覺得豁然開朗，心曠神怡。

一天早晨剛走出社區鐵門，就看到一位摩托警察用雷達測速器追蹤超速駕駛，就和他聊了幾句，互相問候，看到他警徽上的名字是約翰。

出門向北走大約兩百米，就是一個十字路口，每個路口都有停車再行的標誌。有一天我出大門走了一百米的時候，看到一部警車停在路邊，裡面的警察正在打電話。我接著向前走，到十字路口時我站著看看，周圍車輛突然停下來，才發現剛剛停在路邊的警車就在我身旁，警燈閃爍，護送我過馬路。原來警察看到我走路比較慢，特意開車到路口來護送我，我打從內心感激。無獨有偶，幾周後又是在同一個路口，我正準備過馬路，對面停車線上的摩托警察亮起了警燈，四個路口的車都停下來讓我穿行馬路。

這次看清楚了，摩托警察正是約翰，我向他招招手以示感謝，他回了我一個軍禮，我只想說：「 謝謝你，約翰警官。」

警察 洛杉磯 健身

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