距離第一次腸鏡檢查已七年，醫院的通知單雖被我擱置一旁，但還是此心耿耿。

七年前的腸鏡檢查，因麻醉藥的過敏 ，讓我嘗到了痛苦不堪的滋味。朋友們做完腸鏡檢查後都去大快朵頤，而我卻慘遭「滑鐵盧」，回家後，頭開始劇烈疼痛，緊接著是搜腸刮肚的嘔吐。我立刻撥打電話去診所告知狀況，順便提到：「我向來不打針吃藥，這麻醉藥的劑量對我是不是太強了？」診所小姐泰然處之地說：「這劑量已經很低了，過一會兒就會好了。」這句「一會兒」卻整整折騰了我一天半。

現今準備再次做腸鏡檢查，在與醫生電話視頻中，我講述了對麻醉藥的不適應，要求此次不打任何針劑，並告知我需要自己開車來回。醫生聽了我的要求，遲疑了，我接著問：「會很痛嗎？」這一問，打破了醫生的思慮，他沉聲靜氣地說：「如果沒有準備好，我建議你還是打麻醉針。」我極力說服醫生，最終得到他的應許。

檢查前一天，醫院護士來電詳說檢查注意事宜，並提到不打麻醉針有兩種可能發生的狀況。檢查做到一半如果忍受不了，有兩種選擇：一是放棄，不做了，另一則是打針繼續下去；如果選擇打針，就必須有人接送。我沒有回應，只求一切須利。

按照護士的指示，我側著身子躺在檢查床上，戴上氧氣罩，護士解說檢查的程序，並囑咐：「如果感覺很不舒服，就要喊停。」床旁的電腦螢幕開始有了影像，我看到噴水頭牽引著一根黑色的管子，在腸內慢慢蠕動。前半段是直腸，所以影像管很順地進入腸內。因女性的卵巢子宮靠近腸道，導致腸道較為彎曲，會感到更不舒服。當影像管進入到結腸和橫結腸交界處時需要轉彎，因為我的腸子張力太小，所以醫生請護士用力按住我的肚子，才得以通過。

影像管越往裡走就越感不適，醫生感覺到我已難受地在憋氣了，於是要我深呼吸以緩減壓力，才稍舒暢一會兒，影像管又繼續往更深的腸道前行，那一股在腸道裡的壓力讓我難以招架，直教我屏住呼吸。就這樣折騰了好一陣子，醫生終於開口了：「一切都非常好。」頓時，我大大地吐了一口氣，如釋重負。

醫院的紀錄顯示，一年只有一兩位病人採取無麻醉腸鏡檢查，且都是年輕人，難怪護士們聽聞我是無麻醉檢查者，都蜂擁而至恢復室向我道賀，其中一位護士透露，下個月她也將做腸鏡檢查，我打趣地說：「不妨試一試無麻醉腸鏡檢查，體驗後還可以寫一本書呢！」她也幽默地回答我：「我還是打麻醉針，出書就留給你吧。」「人生中，快樂帶給我們愉悅，痛苦帶給我們回憶。」今天的無麻醉腸鏡檢查，明天它將成為過去，但此舉將長久伴隨在我回憶中。