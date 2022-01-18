父母第二次來美國的時候，我生活得很不順心，在華盛頓一家中國人開的小公司幹活，老闆看我不順眼，我看老闆也不順眼。終於有一天丟了工作。那天我沒有告訴父母，晚上把妻子叫出來散步，把壞消息說出來，然後我們在一座大樓的台階上默默坐了很久。

第二天，母親像往常一樣，催促道，「快走，快走，上班不要晚了。」我才說，我不用去上班了。聽說我失業，父母也沒說什麼。隔天早晨起床，母親說，「你給我們買機票吧，我們回國。」我瞬間有一種想哭的感覺，說沒必要，事先買的回程票也就差一兩個月了。

父母臨走前，我想帶他們去沒去過的地方玩一下，想起了大瀑布。父母都不同意，我堅持說，你們都不要管了，坐車跟我走就行。父親自從一九八七年生病，傷了語言中樞，說話困難，平時說話用詞極少，也不連貫。這時他看著我，吃力地說：「你，孝子。」

去水牛城正趕上下大雪，路上經常跟著掃雪車爬行，好在沒什麼車，就是慢。在旅館 過夜，第二天早晨起來，車整個包在一層冰殼裡，我用旅館裡的咖啡 壺煮了一壺開水，澆到門縫上，才打開門。

大瀑布還開放，我們是唯一的遊客，在接待中心看了看照片，出後門，除了瀰漫的風雪和濃霧，連水都沒見到。我們被風雪吹得氣都喘不上，馬上進屋，上車往回開。一路上父親坐在副駕，母親坐在後面，說了一路的話。我一生也許沒聽過母親說這麼多話。

送他們回國那天，我很平靜，目送他們背影消失在人群，去停車場取車，坐進車裡，突然忍不住大哭起來，哭得手都麻木。父母和我之間是極少表達感情的，從小到大，他們從來沒有給我買好的吃好的，表示對我好，我大了也從不刻意做什麼讓他們高興。

那一刻我痛哭，不停想父親艱難地說出「孝子」兩個字，就覺得這次他們來，委屈了他們，心裡愧疚得不行。

上個星期五的晚上，我盲目在高速上開車，看著旁邊的副駕。我想，就是這輛車，父親曾經就坐在這個位置，而如今，我是沒有父親的人了。