連續多天陰雨，宅在家，人都要發霉抓狂了，趁艷陽高照，隨興抓了件外套、帶上相機，往郊外跑。遠山近草在雨水滋潤下全換上了新裝，眼前一片綠，讓多天的陰霾盡除。車子開到一五二號公路和一五六號公路交界處附近的Casa de Fruta休息站，決定去買愛吃的乾果解饞。

Casa de Fruta是西班牙文，讀音是卡沙地夫塔，譯成中文是水果之家。從舊金山南灣往優勝美地 或洛杉磯，Casa de Fruta是必經之地。

附近大都是農業區，早期是前不著村後不著店，只是路邊店。南來北往的過客，在此停歇，喝杯咖啡 、加個油、買些農產品再上路，因此Casa de Fruta漸漸成為公路旁的一個景點。

Casa de Fruta來過三次，每次去總發覺眼前的景物跟記憶中的印象，似乎有點不同。以前堆置在空曠樹蔭下廢棄的骨董農耕器物，跑到哪裡去了？招牌似乎也改頭換面了，商店依舊，卻更繁榮。幾年不見感覺就是不一樣，汰舊一些裝置，換上新花樣。對Casa de Fruta的容貌，又有了新的認知，它的擺飾會隨著節慶而改觀。

上次來時正逢萬聖節將至，攤位多了不少南瓜，也布置了與節慶有關的擺飾及印地安帳篷，有濃濃的感恩節氣氛。這次再訪，正值聖誕節日前，擺飾換了一些紅、綠、白、金等喜氣的燈光和聖誕樹。

繞過Casa de Sweets冰淇淋店去看池塘，才發現廢棄的骨董農耕器藏身處。哦！原來被移至較偏遠處，雖是殘肢臂的廢鐵，依然熟悉如昔。

一九○八年由義大利移民來到美國的Zange家族，在加州的帕切科山谷（Pacheco Valley）闢了果園。一九四○年代他們把種植收成的櫻桃擺在帕切科谷公路旁兜售，因水果新鮮價錢又便宜，生意火紅。後來果園又擴建增產核桃、棗子、杏子、梨子，並增設路邊攤位。

之後又繼續擴張增設二十四小時的餐館、禮品店、加油站、漢堡店及兒童遊樂區、汽車 修護站，並陳列骨董的廢棄農具物，麻雀雖小五臟俱全。在他們母親的鼓勵下，年輕的企業家將他們的業務擴展到了今天的規模。

雜貨店裡賣些水果、堅果、糖果、蒜頭、各種乾果、南瓜及廚房調味品，此外也有酒類品嘗處，自成一個鄉村公園及貨品供應站，結合了汽車文化及美國夢想。當初絕對不會有人認為路旁兜售的小水果攤，有一天也會擁有一片天，把Casa De Fruta打出知名度來，而擁有今日的農產銷售企業。這是一個典型移民成功致富的奇蹟，只要有創意，肯努力，大門永遠都會為你而開。

下次如果您去優勝美地或洛杉磯，不妨路過時停留片刻，伸伸腿、活動一下筋骨，看看山景，舒緩一下心情，再喝杯咖啡或買個伴手禮送人，等倦意消除再繼續上路，又精神百倍。