「好久不見，你近來好嗎？」打過三針疫苗之後的一天，我突然接到老朋友蔡黎暉的電話。我們是一九五五年在台灣大學新生訓練時候認識的，當時，她是由淡水來的一女中畢業的台北小姐，我是南部嘉義女中畢業鄉下來的姑娘，後來都住在台大第一女生宿舍，就變成了一輩子的好朋友。

「天天躲在家裡避疫，日子過得無聊得很，妳什麼時候到奧克蘭中國城來呢？」我無精打釆地反問她。「本來想到妳們那裡去買中藥，都因為年纪漸大，不敢開車出遠門而作罷了。」她怏怏地回答。「我現在很會坐捷運了，妳需要什麼中藥？我可以帶去給妳。」我連忙毛遂自薦。「好啊，我把名稱和樣品發到妳手機 中吧？」她連忙說。

收到資料後，我立刻戴上口罩 ，到樓下街上中藥店，把手機上她寄來的照片和藥名拿給中藥師傅看，把她要的中藥買齊。

第二天一大早，吃過早餐，戴好口罩，穿上運動鞋，打電話通知她一小時以後開車到佛雷蒙地鐵站外等我。老同學見面，兩人就高興得笑個不停，說個不止。

她先開車帶我到佛雷蒙的Costco去採購了一些我在中國城買不到的日用貨品。「買這個，我用過，保證妳喜歡！」她一面說，一面笑得停不下。「不能再裝了，太重了抬不回去。」我也一直痴痴傻笑。

我們兩位老友，一面興奮得亂笑，一面搶著說話，由大學一年級的陳谷爛芝麻說起。例如她以前長得聰明漂亮又擅長運動，非常出風頭，追求者無數，我則天天埋頭寫文章，加以重色輕友，一見我的老公就一頭鑽進愛河，完全忘記全世界。

畢業後我和老公一直留在美國東部。她在奧克拉荷馬大學研究所院畢業，與林君結婚後，就在加州 做起房地產，經營得轟轟烈烈、風生水起。

而我和我老公都提早退休，一九九九年就搬到佛羅里達，很早就開始繼續過著忘記了全世界、只羨鴛鴦不羡仙的兩人世界。我直到老伴過世，才搬到加州，只有一兒一媳一孫女一孫兒，她卻開枝散葉、兒孫滿堂。

在嘰嘰喳喳的笑聲中，兩人一同拍了很多照片。最後，她找了一家餐廳請我吃午餐：一份客家紅燒肉，一份牛肉苦瓜，都是平常不敢碰的高鹽、高油脂的食物，兩人吃得笑逐顏開，心歡意滿。回來以後忙著發照片到朋友圈，直到曬完了全部的友誼，才心滿意足地休息。

第二天我檢查購物袋，發現她漏拿了五包中藥，我又立刻發了照片給她告知此事。「不成問題，下次見面再帶來吧！」她很高興地建議。「下次見面，由我請客吃午餐吧。」我堅持道。

老年人真幸福，只為買幾副中藥，兩位老同學竟然可以見面高興一整天，我們也太容易滿足了吧！