我的洋人老闆今年九十五歲，雖已進入耄耋之年，但身板尚好，仍然自己開車，天天上班。他七十多年前進公司，還是個一般職員，經過奮鬥，三十年前一躍成了老闆。老闆共有三個兒子，都在公司上班，本早應接班，但由於老闆熱愛工作，公司一切仍然事必躬親，不知是否是疲於等待，他的大兒已兩年前退休，二兒也半退，公司的一切還是由他運籌帷幄。

老闆平時話語不多，但每逢開口就十分風趣。由於工作的緣故，疫情 以前我每年都陪他去中國兩次。他對於問年紀有些忌諱，在中國每當有人問他今年貴庚，他的回答總是：「我出生的那年，郵票是二分一張」。

有一次我們在長沙市機場 候機，那天氣候惡劣，飛機延誤，我們在機場走來走去消磨時間。有個年邁的婦女手中抱著個孩子，也在等機，可能出於無聊和好奇，就把孩子遞給隨同的老闆兒子，讓他做個臨時保母，出於禮貌他只好給抱著一會兒，而且小心翼翼。看著自己的兒子這麼盡職，老闆便略有思索地說：「我覺得你是找到了失去了多年的中國兒子。」說得我們哄堂大笑。

疫情之間，我的老伴去北加州給我的三個外孫當常年保母，因此我每月都請假一至兩周北上探妻。期間，慷慨的老闆允許我帶薪遠端工作，本來覺得這是一個暫時之舉，誰都想不到，此事一發已近兩年，一切還在繼續。前幾天老闆聽說我的老伴仍然未歸，他給我出了個主意：「如果你告訴她，你需要找個保母按時幫你打掃衛生，或許能使她早日歸家。」

如今的他已是億萬富翁，但毫無身架，對下屬特好，員工都慶幸能遇上這樣的老闆。有一次我們全家去夏威夷 度假，白天看了美麗的風景，晚上回到酒店，發現有一個裝著滿滿的水果和巧克力的花籃，擺在我們的房間裡，本來以為是酒店對客人的額外招待，仔細一看籃子上的條子，才知是來自老闆，細心他已委託秘書查到我的酒店所在，網上訂購送來。

疫情之間，由於安全緣故不能出去用餐，老闆開始每天給我們叫外賣。他對亞洲餐不感興趣，但他還時常讓我去選外賣菜館，我的首選總是日餐生魚片。此事雖小，我心裡倍感溫暖，會加倍地在工作中為老闆賣力。

老闆的太太六年前不幸去世，一個老人會多麼孤寂，好在他有著對工作的無限執著和厚愛，來填補著他內心失去的空白。最近他還交了一個女朋友，並帶她去了夏威夷度假，我因之深為他高興。我跟他工作已多達三十年，這些年來，是他發給我的薪水讓我買下了洋房洋車，我衷心祝福我的老闆萬壽無疆。