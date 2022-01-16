十一月中旬去費城 ，正巧鄧元玉學姐送出電子郵件，她園內的楓葉已近尾聲，歡迎過去欣賞。她家在德拉瓦州，就在去費城的路途上，這怎能錯過？她家最引人的就是花園內上百棵的楓樹，以及整體的庭園設計。我特地製作一顆石頭，寫下「楓園巨樹奇花，小橋流水人家」，獻給她的楓園。

近中午抵達陳府，尚未入園，已望見滿園的萬紫千紅。停好車，我們逕行在園內漫步欣賞，徐行又照相，燦爛又浪漫，腳下是一條蜿蜒的步道 ，步道上是墊腳石、道旁有鵝卵石。楓樹品種多樣，形態各異，楓葉變色的時間也不盡相同，雖已晚秋，有了落葉，仍有不少楓樹正紅裝妖嬈，倔強地綻放著今年最後的繽紛美艷，滿園真是「紅黃紫一窟，奇雅艷同杯」，精采迷人，令人流連。

多年前，我們一群文友帶來的一株臘梅幼苗種在水池旁，如今已然比肩，亭亭玉立，全身金黃，開了一些小花苞，等著嚴冬中綻放異彩與清香。

除了盛開的日本楓等植物，還有各式各樣數不清的大小雕塑品，交錯有序、配置得宜，這邊幾隻白鶴，那邊有些小童，前有三隻青蛙，後有一群小鴨，遠處有座小佛塔，近處幾盞石燈籠，生動有趣，生氣蓬勃。逐級而下的流水、池塘，池間圍拱勻稱的石塊，形成一個小瀑布，水聲潺潺，生生不息。拱形木橋、奇石岩塊點綴其間，塘內多彩的錦鯉已然肥碩健美，悠然秋水；上游與下游處各有一叢小竹林，依水而立，風舞竹影斜。

我們繞屋一圈，她的先生陳筱聰教授適時開了大門招我們入屋內。房子三面都是落地窗，屋頂還有多個天窗，室內光線極佳；角落還有極大朵的鮮艷菊花，在美國很難見到如此壯碩的大朵菊花，原來是他們的朋友精心培育出來的。由屋內眺望外面任何方向，視野或闊或密，綠紅交織，層葉盡染，真是賞心悅目，令人心曠神怡。我們一桌四人，飲熱茶、吃甜瓜、嘗麻糬、話家常，疫情 、生活、園藝、舊事、旅遊、寫作，隨興而談，相談甚歡。

四十八年前，她與先生購買了一英畝地，內有山坡、巨樹和潺潺的小溪，他倆自行設計藍圖、建蓋房子，一棟坐北朝南、坐落在樹林中的華屋於是順利建成。隨著年齡的增長，鄧學姐對林園的嚮往由熱情變成了痴迷，在工作持家之餘，她傾聽內心的感動，憑直覺設計，也參考各種專業的景觀設計，隨後雇請專業的設計師、工人，逐步將房屋四周的雜亂無章打造成她心目中的庭園，其間經歷了水患的挫折、鳥侵的無奈，各類艱鉅的試誤、試驗，一座幽寧雅緻的庭園終於逐年成型。

近兩年的疫情禁閉，令許多人鬱悶無助，已逾八十歲的鄧學姐，仍有一股探遊世界的童心，訂好了不少國際旅遊團，又因疫情的再度嚴峻而紛紛取消，又想到自己的年紀及腿疾，再獨自橫闖天涯、浪遊海角，是否自不量力、自討苦吃？不僅有自我的猶豫與疑慮，更有家人的擔憂與反對。

陶淵明「結廬在人境，而無車馬喧。問君何能爾？心遠地自偏。」陳府有多色多彩的楓園日日與兩老作伴，園中有真意，何需遠求？