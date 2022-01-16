在台灣長大的我，從初中一年級就開始學英文，五十多年前到美國留學時，我的英文閲讀能力足夠應付功課，但是英語對話就有些跟不上。幸運的是，七○年代奧克拉荷州立中央大學研究所的外國學生不多，老師同學看到我是老中，跟我講話時都慢慢講，讓我慢慢回答。過了幾個月，我發現我的聽力進步了，和洋同學溝通的速度快了，我非常開心。

我在日常生活的英語能力上軌道之後，碰到另外的難題。我的大學教堂洋牧師夫婦，常常在周末時請我到他們家作客，並帶我去大學城一個平價的連鎖西餐廳，在餐廳點菜的時候，我就有「書到用時方恨少」的感覺。

首先，進到餐廳坐下來，每個人要點菜，就像口試一樣：開胃菜沙拉或當日例湯，只能二選一，選了沙拉，還要決定用哪種沙拉醬。五十多年前我哪裡知道沙拉醬還有名字？後來我才知道我喜歡的甜中帶酸、淡橘色的醬叫千島醬；主菜雞鴨魚肉，挑一種；最後，侍者問大人要喝什麼酒，孩子們喝牛奶、果汁或汽水，這時候洋牧師就會替我叫一杯「秀蘭鄧波兒」飲料。

秀蘭鄧波兒（Shirley Jane Temple）是一九三○年代紅得發紫的六歲歌舞大明星，她被稱為「美國小公主」。在美國當年經濟蕭條的時候，人們喜歡花幾毛錢到電影院 去看一場秀蘭鄧波兒的歌舞電影，看到她可愛的臉和甜蜜的聲音唱歌跳舞，可以令人忘記煩惱。她有一頭香腸捲的金髮，一雙大大的、會笑的眼睛，小小的、能說會唱的小嘴，和臉上深深的酒窩，跳起踢踏舞不輸給名家。她得過奧斯卡 金像獎，也曾被邀請到白宮 去見羅斯福總統，羅斯福總統在一九三五年說過：「只要有秀蘭鄧波兒，美國就沒有問題」。

她在盛名時期，經常參加各種餐會，但是她只是個小孩，不能暍酒，於是餐廳為她調製了一個特別的飲料。他們用碳酸飲科（七喜）淋在冰塊上，澆一些紅色的糖水，最後放一顆漂亮的蜜漬櫻桃，這個沒有酒精的兒童專用雞尾酒就叫做秀蘭鄧波兒。我向來與酒精飲料無緣，愛吃甜點的我，對秀蘭鄧波兒一飲傾心，愛不釋手。從此到如今，每次上餐館，輪到我叫飲料時，我都會點秀蘭鄧波兒。

上個月我和大兒子一家一起去西餐廳吃飯，慶祝孫女珠珠十一歲的生日，看到兒子替我孫女們叫的秀蘭鄧波兒飲料，想起洋牧師夫婦五十多年前替我叫同樣的飲料，如今是兒子替孫女兒們叫了。不由得想起往事，長江後浪推前浪，人生就是這樣吧。