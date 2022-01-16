靜坐有點像瑜伽或太極，有異曲同工之妙，在快節奏的生活中慢下來。靜坐時需要身心放鬆，背坐如松，兩眼閉目，頭腦空空。我靜坐十多年了，堅持每天做二十分鐘，感覺蠻好。

致身於靜坐是一個偶然的機會。一日我應邀到洛杉磯 的中文電視台受訪，主要訪談我的專業科學方面。錄影完畢，主持人問我是否可以留下來和他一起採訪下一位來賓？我問是誰呀，他說是一位登火星 的女神，因為我有學科學的背景，主持人想讓我發問幾個科學方面的問題。

被採訪的女嘉賓叫邊思恩（Sue Ann Pien）。前一陣全球吹起火星瘋，有一個民間組織叫「火星一號」（Mars One），自稱將人送上火星，說好沒有回程票，實際上就是為火星獻身。這個組織全球求才尋登火星人，人們說他們將是英雄、偉大的拓荒者，也有說他們瘋狂，把地球人的污染帶到火星。

最後全世界精挑細選出一百人，其中只有三個華人 ，邊思恩就是最終名單中的一位華裔登火星人，正好家住洛杉磯。她是一位模特兒、好萊塢演員，也是一流雜誌的封面女郎，當天她現身電視台，還帶了兩位專業代理人同行呢。我十分佩服她，我沒有她那樣的勇氣做不再回地球的選擇。

採訪中，邊思恩被問到將如何面對火星上的孤獨，她說：「我孤獨時會靜坐。」靜坐，真是個好東西，還能用在火星上。

當天傍晚，我們居住小區恰好有一個靜坐講座，我記得當天邊思恩提到這個好東西，就去看看如何，這一去就是我靜坐的開始，一直堅持到今天。

去年我出席一個業內「地下水資源協會」科技研討會，偶見告示牌上宣布下午四點半有靜坐班，我有點訝異，這不是科技研討會嗎？去詢問才發現，當屆協會的會長是一位靜坐愛好者，她把靜坐等同於瑜伽，研討會期間忙中偷閒傳授一下靜坐，讓大家放鬆一下。當我遇到這位會長時，與她交流了一下靜坐；當天我大會發言時也提到這個科技研討會中的靜坐課，給聽眾提提神。誰說靜坐與科學不相聯？

靜坐有很多好處，故事說不完，對我來講最大的好處是使內心平靜。其講究「坐姿如鐘，身心放鬆，精神集中，頭腦空空」，坐姿如鐘就是要坐定不動；身心放鬆就是身體上心理上要放輕鬆；精神集中就是集中心裡的注意力在當下，不可分心；頭腦空空就是頭腦清空，人間一切的事都不想，這一條最難達到。

要來試一試嗎？