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最不一樣的一天

梁聖屏

一年裡最不一樣的一天，在全球多數人期待中來到，在欣喜慶祝聲中又熱鬧結束。早期只有信徒們慶祝這天，但經濟起飛，社會繁榮，近些年來全球每一個角落，也都一起慶祝聖誕節

全球數不清人口中，能僥倖又榮幸在這最不一樣的一天出生，卻是可數的。媽媽冥冥中預料她無法陪伴這么女長大，選在最不一樣的一天把我帶到人間，她深信在全球同賀歡樂聲中，必能減少我的孤單憂愁。

父母離世後，兄姊們雖忙著學業、事業，仍不忘寄張生日兼聖誕卡，外加幾本「淘氣阿丹」漫畫書，就讓我覺得自己是個天之驕女，擁有全球人給我的祝賀。

與男友交往後，每次為了禮物兩人互生悶氣，他嫌我不領情，我嫌他沒情趣；又因他祖母數年前是在此日離世，此後公婆絕不慶祝這節日，嫁入門後，只因是我生日，才勉強吃口蛋糕。

有三個孩子後，夫妻共同為家打拚奮鬥過生活。三個孩子從小就知道聖誕老人只是童話故事，禮物都是大人們出錢，讓他們自由選擇的；夫妻間更別提互送禮物，以免臉紅脖子。回想往事，覺得好虧欠三個孩子，沒教給他們童話幻想，而用現實、實事加速他們成長。

還好長媳是南部鄉村長大的純真白女孩，對每個節日都很注重，尤其聖誕節更是有板有眼，絕不馬虎。感恩節才過，她立刻要兒子把聖誕樹放在客廳，和三個孫輩一起裝飾，點上多彩的小燈，讓這樹多了生命感。細看那些裝飾品，都是孫輩們從小的塗鴉，賀卡裡字體寫得歪歪扭扭，一團團各顏色的生活畫占滿整樹，洋媳得意洋洋直誇孩子的傑作。

洋媳還有個小精靈娃娃，大大綠色眼睛，穿身紅色聖誕衣服和小紅聖誕帽。小精靈娃娃是洋親家母在媳婦三歲時就用了，說是聖誕老人的得意幫手，每天看著小孩是乖或不乖。夫妻每天都把它藏在不同角落，孫輩們起床第一件事，必全屋尋尋覓覓，找到後，跟小精靈說早安，才安心去吃早點，去上學；又萬聲叮嚀我，他們上學時，我絕不可碰這小精靈娃娃，會害他們變不乖孩子。

真是單純潔白的童心，再次讓我對自己三個孩子的嚴厲教法又多一層愧疚。慶幸兒子深知「有個快樂太太，就有更美好快樂的家庭生活」大原則道理，一起和太太教給孩子美麗幻想、甜甜美夢。

窩居波市四十多年，在最不一樣的這天仍要親手張羅全家老小。烤火雞大餐，配上熱呼呼的什錦火鍋，加上洋媳做的生日蛋糕，孫輩們拉大嗓門唱生日快樂歌聲中，才算溫溫暖暖、幸福美滿過了最不一樣的一天。

孫輩們常好奇問我：小時候生日怎麼慶祝？我說：「吃媽媽親手煮個白蛋，一碗清湯麵。」這是從爸媽手中，在最不一樣的這天，得到最特殊的禮物。孫輩難以相信，覺得我在討他們開心。

我深知自己是個平凡人，終生感謝媽媽讓我生在最不一樣的一天，也沾了些光輝。人生旅途中，雖他們缺席，可全球人都會在這天慶祝，心中不由己升起滿滿的溫馨，快樂踏入七十。

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