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一根筷子的生活

尤琴

「你可以想像用一根筷子吃飯，是什麼滋味嗎？」我問來慰問我的好友。驚慌、恐懼、無助，這就是我在先生三個小時腦溢血驟世後的感受。驚慌如何接手他未完成的事情；恐懼我一個人如何面對未來生活上食、衣、住、行、病痛誰照顧的挑戰；無助是再無人可以分享內心的喜、怒、哀、樂的無奈。

劇變的一年內，食不知味，行不知方向，幾次開車，不知道家在何方，只能停車慢慢回想方向。為了證實先生還在家等我回去吃晚飯，我常常不自主打電話回家，多麼希望聽到他溫暖的回應，並囑咐我小心開車。四十年的歲月，留下的痕跡是不可能抹滅的。

有經驗的朋友告誡我，第一年內心理上最脆弱，要很小心地學用一根筷子生活，若急著找另外一根筷子做伴，可能帶來的風雨更大；也有年紀比我大的女士告訴我，趁年輕快找個伴。每位好友都用她們的經驗幫助我。

八年了，突然有位朋友告訴我，要減肥，就學著用一根筷子吃飯。我豁然開朗，原來這八年我都在減肥中，減少依賴，減少說話，減少應酬，減少物欲。

因此我變得獨立，也不去打擾忙碌中的小孩；我常常獨旅，尤其是偏好郵輪，在船上省下做飯、採買、清潔的時間，坐在一望無際、藍天碧海的甲板上，閱讀以前不曾接觸的書籍。尤其「讀書會」更是大量補給我文學的養分，真的是享受在讀書、讀人、讀世界的喜悅中，另外學習新科技，也令我在網路世界中快樂遨翔。

這些年，用一根筷子過生活，它讓我活在單純、獨立、充實的生活中。

經過時間的淬鍊，日子是從驚慌到淡定，恐懼到平靜，無助到自助。初期是背著沉重的回憶，無限感傷，準備暗自神傷地走完下半生。慢慢地，發現時間是最好的治療劑，只要深信上天給您的都是最好的安排，積極樂觀打好手上的牌，人生無論一根或是一雙筷子，都是上天賜予最好的禮物。

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