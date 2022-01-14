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棕櫚與楓樹

龔剴

記得女兒在台灣上幼稚園時唱的一首兒歌，歌詞大約是：「椰子樹高呀高，樹葉像羽毛，一陣風來，搖呀搖，飄呀飄，舞前，舞後，舞出個台灣島……。」意思很明顯，椰子樹是熱帶植物，標準的台灣南部特產。

一九七八年來美定居芝加哥，秋天一到放眼望去，紅色的楓葉鋪天蓋地。這裡是寒帶，天冷之後楓葉變黃轉紅，飄落一地是理所當然的事。從亞熱帶來的我們，平常看所有的植物習慣上都是綠色，天涼之後樹葉顏色會變色，稀奇得不得了。

一家四口，只要得空都會開車到郊外山坡四處亂逛，兩個女兒高興地平躺在厚厚落在地上的楓葉上，雙手雙腳上下同時移動，這叫做畫天使，學老美小孩的遊戲，其實正確的方式應該是在雪地上。

寒冷的芝加哥住過六年半，搬到溫帶地區的洛杉磯。楓葉沒有了，高大的棕櫚樹四處皆有，只要是一陣風來就搖曳生姿，好像高腿女郎跳舞。兩個女兒長大成人，各立門戶，老妻與我看久了沒變色的四季，又想到滿天紅色楓葉的景相，大概人生就是這麼回事，永久不安於現狀。

看到報紙上介紹附近某某山區有紅葉可看，會興致勃勃地開上幾小時到附近高海拔山區，一解紅葉之思念。但這些紅葉不是楓樹，而且紅得不徹底，味道總是差那麼一段，開那麼遠車程好像不很值得。

幾年前曾經專程到緬因州姨妹家一周，就為了去東北角看楓葉。美國東北角的秋天景色算是名聞全國，前來遊覽的觀光客每年絡繹不絕。坐在慢速前進的小觀光火車廂內，只見大片一望無際的紅色及黃色楓葉，還有沒變色的綠色針葉樹木，隨著山峰起伏，所謂錦繡河山實不為過。

順便造訪美國獨立前後的古蹟歷史，圓了一次多年的夢想。只是從西岸飛往東岸，路程實在太遠。

今年十二月中，我們兩老就在每天健行的步道旁，無意間看到一棵生長非常茂盛、全都已經變為紅葉的楓樹，後面正好一棵高大的棕櫚樹做陪襯，在藍天之下出落得特別反比。一個屬於熱帶地區植物，另一個屬於寒帶植物，卻可以在洛杉磯同時同地、相距不足十呎距離生長，只是楓葉變紅的時間已延遲到十二月。

其實洛杉磯的苗圃也可以買到楓樹，只是水土不服，到冬天葉子變黃不久就掉落地，不然還沒變紅就先掉落，或者生長不好好像癩子頭一樣，東一坨西一坨，很少見到一樹長滿滿紅葉的景色。

老伴剛好戴著一頂聖誕老人紅帽子，照一張難得一見的合影，也算是洛杉磯之奇景，寫上聖誕快樂字樣，做為私人特殊佳節卡片，送給好友們留念。

洛杉磯 觀光 芝加哥

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