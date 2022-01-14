剛踏出銀行，迎面來了一個身材瘦長、頭髮灰白的男子，我一眼就認出是L先生，我們學區 的代課老師。我還來不及開口，他已先向我打招呼。

每個月月底，我來銀行存入薪水支票 ，我們都不期而遇。這次他有點反常，劈面就焦急地對我說：「我正想明天到學校找你幫忙。」原來學區告訴他，如果還想繼續擔任代課老師，他必須重新申請，同時附上一封推薦信。我有點愕然，L先生在學區擔任此職多年，為何必須再經過像新人一樣的手續？

L先生從口袋掏出他預先寫好的簡歷遞給我，我答應他回家後就立刻替他寫，他鬆了口氣說：「這是我家的電話，你寫好後給我打電話。明天我要帶我母親去看醫生，我要是不在，我太太會接電話。」我雖認識L先生多年，從不問他的家庭情況，這次他自動告訴我，他父親半身不遂多年，一直由他照顧，這也是為何他不申請做全職教師，而選擇做半職的代課老師。他母親已經將近九十歲，他每個月都得帶她去複診。

我教書幾乎從不請假。那年母親住院，我要在醫院替她打點一切，所以曠課了幾天。回來上課後，填寫代課老師評估表時，我才留意到L先生這名字，但也只知道名字，不識廬山真面目。

學校每年在放寒假前，樂隊、合唱團、啦啦隊、戲劇班在學校的體育館匯演，那天我隔壁班的教師缺課，代課的正是L先生。我們倆坐在看台的長几上，他主動過來和我搭訕，這是第一次和他接觸。「你是黃先生吧？我代過你的課，你的學生是我這麼多年代過課最乖最好的。」「是嗎？大概他們都是AP課的學生吧。」「我也代過其他老師的AP課，但學生一樣使我頭痛。」

下課後剛好是午餐時間，L先生餘興未盡，問我是否可一同進午餐。也許同是亞裔 ，L先生似乎對我一見如故，把他多年來代課的辛酸向我傾訴。

L先生似乎對管理學生有困難。他說學生總是取笑他的口音，他們在他每講完一句話後，就故意重複他說的話，再加上一句「是什麼意思呀？」一次L先生在黑板前講解課文，教室另一端不知誰在垃圾桶裡點了火，燃燒的煙引起了學校的火警鈴；另一次，他下課到洗手間，回來時教室門半掩著，教室的燈熄了；他推開門，伸手去按開關，摸到的是濕黏黏的一片，不知哪個學生在離開教室前把強力膠塗在上面。

上個星期，數學系開會時也提到代課老師問題，系主任要我們對過去替我們代過課的老師做點評。我有點驚訝，系裡十幾位教師除了我之外，居然沒有一位希望L先生為他們代課。他們共同的結論是：除了管理問題外，最主要是擅自竄改教案所指示的教法。L先生擁有數學碩士學位，總覺得虎落平陽，才淪落成代課老師，他不把教案放在眼裡，依照自己方法授課。這點我也知道，在他代我課的那幾天，從學生的反映我就已察覺到。

回到家，我迅速地打好推薦信，給L先生打了電話。他激動地道謝後，問我有什麼地方需要改進？我躊躇半晌，說：「既然你問我，我有些建議你可斟酌：第一、不能改變口音，可把說話的速度減慢。第二、最好是依教案指示方法授課，這樣學生在接收方面才沒有銜接問題。