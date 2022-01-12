疫情 肆虐前夕，天氣晴和，這天朋友邀請我們隔日去他家參加派對活動，兒子透過微信 回覆說，接受他的熱情邀請，屆時準時到達，並表示了感謝。

去朋友家派對，帶什麼食物呢？考慮到參與者大都是北方人，我說咱們就秀秀最拿手的牛肉滷麵吧！許多華裔 家庭都願意吃麵食而不是米飯，尤其是各種麵條更是備受喜歡。兒子說那好，就準備牛肉滷麵吧。

次日上午，兒子去超市買回生鮮牛肉、新鮮油菜和老抽醬油、蔥、薑、八角等調料，以及台灣產的山東拉麵。下午老伴便動手沖洗牛肉，然後用高壓鍋燒開水又淖了一遍，把牛肉取出，倒掉鍋裡的水，切了幾片帶皮的薑放在鍋底（以防把肉煮煳），把整塊牛肉放在上面，倒入三分之二的醬油、三分之一的水，放入十幾粒八角，開鍋後撇去泡沫，然後用大火燒了半小時左右，又改用小火約四十分鐘，牛肉即煮得軟爛。

此時一陣陣牛肉的醇香味已溢滿了廚間。掀開鍋蓋將牛肉取出切片，品嘗了一下鍋裡剩餘湯汁的口感，進行調味，使其滋味濃香可口。拉麵煮得熟而不爛，盛入保溫桶內，放入早就切好的牛肉片和焯好的鮮嫩油菜，倒入煮牛肉的全部滷汁。

到了朋友家吃飯時，各自逐碗盛出。一聞到牛肉滷麵的香味，都爭先恐後地要吃麵，大家邊吃邊評，有的說：一肉兩吃，營養豐富；有的說：麵條入口滑順，有滋有味；還有的說：牛肉入口即化，軟爛鮮香，湯汁醇厚順口。

大家盡享牛肉滷麵之營養和獨有的美味，異口同聲地讚美老伴做的牛肉滷麵好吃極了！老伴把成就感掛在了臉上，笑滋滋地說道：大家吃著好，以後有機會咱再做。