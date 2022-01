我年過半百才來美。十年過去了,雖然從踏足美土之初就「牙牙學語」,至今依然不能用英語瀟灑自如地進行人際溝通,不由得羡慕起天下一統的貓語、狗語。

雖然未能駕馭英語,但在學英語過程中的每一個階段、每一個細節都充滿著或快樂或遺憾的回憶,成為我生命進程中不可或缺的一部分。

我和來自台山的朋友秋容去超市購物,她本想買豬骨頭煲燙,而西裔售貨員拿了塊豬肉給她看,她忙說骨骨骨。台山話的骨與英語的Good同,售貨員立馬把肉包好遞給他,他搖頭兼跺腳。

英語的顏色(color)音似上海話的「時髦」,傢伙(guy)音同粵語的「街」,由此發現方言也可助記憶,有時甚至粗言也能湊上幾句。於是我在學習本上標滿用各種色筆寫就、帶漢語或方言音標的英語單詞,乍看倒像一本彩色畫冊,說來也好笑。笑一笑,十年少。

剛開始,我買來幼兒讀物,請在美國出生的七歲甥孫當老師。從雞鴨鵝開始,到鍋碗瓢盆,讓我學會許多英語單詞,同時我也糾正了他許多中文發音,可謂教學相長。數年後,我的英語仍然進不了廚房,出不了廳堂,但甥孫高中選修的中文課程獲優評,成為我學英語的衍生物,成功感滿滿。

單詞是說話的鋪路石,為此我常學著造句,但總被英語的「語無倫次」難倒。有次我說:「I like that short hair boy.(我喜歡那個短頭髮的男孩)」,而英語單詞的順序硬是:「I like the boy who has short hair.」才正確。也常常因詞不達意而煩惱。復活節 做大餐,女兒幫廚,我想叫她把火腿(ham)從冰箱拿出來,卻說成把腿(leg)從冰箱拿出來,把可樂(cola)說成公雞(cock),引來哄堂大笑。這一笑非但拉近了親屬的感情,而且增加血氧含量,有益於健康。

學校是學習的最佳場所,有問題可以問老師,為此我利用工餘時間參加英語學習班。一年春節,我提著一籃年貨走親戚,路上幾個老外拱手衝我喊「發菜」,我以為他們向我討發菜,我一路說No。事後我問老師,才知道是老外送的美式中文祝頌語「發財」,自責如此不領情,但也由此認識英語祝賀(Congratulation),逢年過節都會掛嘴邊。

老師還教會我用聯想的方法學單詞,如眼睛(eye)好像兩個眼睛中間有個帶溝的鼻子,又如房客(tenant)由十(ten)和螞蟻(ant)組成。

角色扮演是一種有效的教學方法。一次老師讓我扮演路人攙扶跌倒的老人,我上前一句就是「How are you?」,弄得大家哄堂大笑,這一笑把我因財物被盜的壞心情一掃而光,自此以後我基本掌握了常用疑問句的使用。

數年下來雖然英語沒學多少,卻結識了一群志同道合的同學,一起遠足,足跡遍及舊金山灣區 的山水城鄉,至今仍可日行近萬步,頭腦清醒,表達流暢,遠離老年痴呆。更令我驚喜的是,在學習班與失散四十多年、剛移民來美的同窗永強重逢。

當大家聚首暢談學習英語的感受時,無論是好是醜,都變成津津樂道的趣事,過程之樂、回憶之樂就不可言喻了。事實上,只要我們努力了,即使在努力後沒有得到相應的結果,但至少我們享受了過程,也學到了許多寶貴的經驗。我認為所有付出都會有收穫,儘管不是目標性收穫,你認同嗎?