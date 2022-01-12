我年過半百才來美。十年過去了，雖然從踏足美土之初就「牙牙學語」，至今依然不能用英語瀟灑自如地進行人際溝通，不由得羡慕起天下一統的貓語、狗語。

雖然未能駕馭英語，但在學英語過程中的每一個階段、每一個細節都充滿著或快樂或遺憾的回憶，成為我生命進程中不可或缺的一部分。

我和來自台山的朋友秋容去超市購物，她本想買豬骨頭煲燙，而西裔售貨員拿了塊豬肉給她看，她忙說骨骨骨。台山話的骨與英語的Good同，售貨員立馬把肉包好遞給他，他搖頭兼跺腳。

英語的顏色（color）音似上海話的「時髦」，傢伙（guy）音同粵語的「街」，由此發現方言也可助記憶，有時甚至粗言也能湊上幾句。於是我在學習本上標滿用各種色筆寫就、帶漢語或方言音標的英語單詞，乍看倒像一本彩色畫冊，說來也好笑。笑一笑，十年少。

剛開始，我買來幼兒讀物，請在美國出生的七歲甥孫當老師。從雞鴨鵝開始，到鍋碗瓢盆，讓我學會許多英語單詞，同時我也糾正了他許多中文發音，可謂教學相長。數年後，我的英語仍然進不了廚房，出不了廳堂，但甥孫高中選修的中文課程獲優評，成為我學英語的衍生物，成功感滿滿。

單詞是說話的鋪路石，為此我常學著造句，但總被英語的「語無倫次」難倒。有次我說：「I like that short hair boy.（我喜歡那個短頭髮的男孩）」，而英語單詞的順序硬是：「I like the boy who has short hair.」才正確。也常常因詞不達意而煩惱。復活節 做大餐，女兒幫廚，我想叫她把火腿（ham）從冰箱拿出來，卻說成把腿（leg）從冰箱拿出來，把可樂（cola）說成公雞（cock），引來哄堂大笑。這一笑非但拉近了親屬的感情，而且增加血氧含量，有益於健康。

學校是學習的最佳場所，有問題可以問老師，為此我利用工餘時間參加英語學習班。一年春節，我提著一籃年貨走親戚，路上幾個老外拱手衝我喊「發菜」，我以為他們向我討發菜，我一路說No。事後我問老師，才知道是老外送的美式中文祝頌語「發財」，自責如此不領情，但也由此認識英語祝賀（Congratulation），逢年過節都會掛嘴邊。

老師還教會我用聯想的方法學單詞，如眼睛（eye）好像兩個眼睛中間有個帶溝的鼻子，又如房客（tenant）由十（ten）和螞蟻（ant）組成。

角色扮演是一種有效的教學方法。一次老師讓我扮演路人攙扶跌倒的老人，我上前一句就是「How are you？」，弄得大家哄堂大笑，這一笑把我因財物被盜的壞心情一掃而光，自此以後我基本掌握了常用疑問句的使用。

數年下來雖然英語沒學多少，卻結識了一群志同道合的同學，一起遠足，足跡遍及舊金山灣區 的山水城鄉，至今仍可日行近萬步，頭腦清醒，表達流暢，遠離老年痴呆。更令我驚喜的是，在學習班與失散四十多年、剛移民來美的同窗永強重逢。

當大家聚首暢談學習英語的感受時，無論是好是醜，都變成津津樂道的趣事，過程之樂、回憶之樂就不可言喻了。事實上，只要我們努力了，即使在努力後沒有得到相應的結果，但至少我們享受了過程，也學到了許多寶貴的經驗。我認為所有付出都會有收穫，儘管不是目標性收穫，你認同嗎？