前天清晨，我一如既往以健行來迎接新的一天。快走出車道前，面對煙霧瀰漫之勢，戒慎之心油然而生，雖無迷路之虞，但因能見度極低，唯恐被鐵馬、車輛撞個正著，我當機立斷右轉，朝著和原定路線相反的方向前進；爬過一段小坡後，漸漸步入一個帶有鄉村風味的社區。

貫穿此社區的是一條環抱山谷、蜿蜒隔離的大馬路。由於人車皆稀，往往有野鹿出沒其間，堪稱是一處恬靜安詳、遺世獨立的人間仙境。

我喜歡在陰雨迷濛日到此晨走，一路下坡欣賞山谷裡繚繞升騰的霧氣，沁人心脾的清涼空氣，於我而言更是一劑給工作效率加碼的有效補針。

那日的霧還是有所不同的。山谷被一片白茫茫的大霧罩住；花非花、樹非樹；山不再是虛無飄渺，而是遁跡難覓；房舍不再隱匿，而是全然消失。我輕鬆地走至山腳，旋即轉身持續爬坡返家，八十四分鐘難度不低的健行，我卻滴汗不流，且不說是我的腳力變好，但雲霧賜予的輕快，讓我有近乎騰雲駕霧之感。

午後太陽方露笑臉，我開始醞釀著下班後前往防波堤享用晚餐之念，家人也因思念一家常去的餐廳所炮製的蛤蜊濃渴及炸魷魚，欣然接受我的提議。為了避開人潮高峰期，五點一到我們便驅車前往。

車行在瀕臨東海灘的林蔭大道上，這條我們經常行駛的馬路，以高聳挺拔的棕櫚樹為標幟吸引訪客，原本是遊客若織、草坪沙灘上遍布各項活動明朗開放圖像，彼時卻被層層霧幕掩蓋。隱約可見沿灘步道 上的零星慢跑者，和海灘上你來我往爭打排球的健兒們。那日黃昏，我們見證了前所未見被團團大霧籠罩下的海邊奇景。

到了餐廳門前，我們被指引到旁邊巷裡點購食物。等待期間，我走上面對小巷常有市集的碼頭，環顧四周，煙霧瀰漫，陰涼冷清的氛圍驅趕了向來川流不息的熱鬧，此景倒予人一分蒼涼孤寂的美感。

翌日晨起，天候跟昨日大同小異，我重複了相同的健行。回程中，霧氣已漸漸消退，那時，太陽高掛天空，清晰可見的山峰與在山腰前布展的雲霧相映成趣，一明一暗上下相連的兩極光帶是罕見的對比。我欲攝相紀實，只可惜照不出令人滿意的相片。

鎮日的溫暖增強了我的工作動力，萬萬沒想到的是，下班後氣溫驟降，導致霧氣再起，我倉惶地走至住屋下的巷尾，眼前熟悉的山谷竟是一片雲海，吝嗇地不露一草一木。被嚇愕的我，不畏天將全黑的威脅，立即回頭走至鄰近的Mission Steps。

那是一座花木扶疏、矗立著諸多高聳油加利樹的公園，由於它非常引人入勝，總是有無數居民拾級而下，走至山坡下的街道。我常坐在公園高處的一張石椅上，遠眺聖塔芭芭拉市區；那夜我迎著暮靄到達時，只見路邊寥寥可數的幾棵大樹，階梯型的的大塊園林及築於坡下的房含，完全遁隱於重起的濃霧下，稍遠的城市景觀被徹底移出視線。

返家途中，我停下腳步，注目於兩幢房舍間一棵平時以天空及市中心為背景的尤加利樹，彼時，在迷茫霧色的襯托下，它脫俗的朦朧美讓我由衷讚嘆。我瞬間明白了，自己對霧的痴迷是永久不變的。