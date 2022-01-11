十月，我們終於放棄了對門前楓樹的澆水。去年春天栽下地，經過了Tracy炎酷的夏季，這棵日本 血楓還是沒能挺過來。夏天結束時雖然樹葉掉光，枝幹變成灰褐色，但我們仍然抱有希望，指望它在接下來的雨季裡能雨露滋潤，重新開枝散葉。為此，仍然每天執著地澆水，澆得樹幹四周綠草如茵，可楓樹還是寂靜沉默，它已經死了。

搬家到Tracy就遇上大疫情，停工期間，遛狗散步是我們每天的功課。住家周邊的環境很好，公園後面小區裡的深宅大院、樹木蔥蘢，總是讓我聯想到水滸裡的快活林，我們也就這樣給這小區命名了。

「快活林」每家住戶的前庭後院占地都很大，各家寬闊的前庭上的花木非常漂亮，整齊碧綠的草坪、艷麗怒放的月季、挺拔碩大的雪松、庇蔭森森的梧桐……，多數人家的門前通常都有一棵或兩棵楓樹。這種殷紅的日本小葉楓常年不變色，在一片綠蔭裡顯得格外耀眼，凸顯勃勃的生機。

我和老婆商量，也想在我們家門前栽一棵楓樹。以前住灣區 的時候，在一個苗圃裡看上過一棵紅楓，形狀好看，長在一個水缸一樣大的樹盆裡，看價格要五百多塊，望而卻步。去年四月初，我們花了七十多塊從Costco把一棵一人多高的日本小葉楓搬回了家，在門前精心選好位置。四月底，打開包裹根莖的塑料桶，在我接種第二針疫苗的當天把它種進地裡，好像也種下了我們的願望。

自從門前種了楓樹，我們像著了魔一樣，每天澆水見天鬆土，小心地呵護著，好像楓樹的身上寄託了一些心願，總希望它順利成活，茁壯成長，能撐起我家的門面，像「快活林」的人家一樣，門前披紅掛綠，如神靈護佑。以前我們住灣區Meekland，家庭的微信群名叫米克蘭，以後這個名字是否可改成醉楓園。

Tracy的夏天炎熱乾燥，四十度的高溫 說來就來，手機上的天氣預報千篇一律，經常看得一籌莫展，太陽的符號像珠子一樣串在一起，連晴高溫沒有間隔，就像滾滾熱浪密不透風。我不擔心自己，而操心那棵種下不久的楓樹。

房前屋後的花草都枯死了，就連最耐旱的苔蘚植物多肉也奄奄一息。楓樹的樹葉開始發捲了，顏色由紅變綠，上網查詢其原因，答案都是一個：氣溫高，光太強。

我家門前沒有任何樹蔭遮擋，每天太陽從上午曬到下午，任何新栽的樹苗都難以承受這樣的烤曬。我去Home Depot買了黑色防曬減光網，本以為可以改善樹苗的環境，可這點改善也是杯水車薪，加上一颳風黑紗網被吹得七零八落，費力收回來等風停了再支上。

開始大量掉樹葉，暫時沒掉的葉子邊沿也焦脆了，手指一捏枯葉化為粉劑。熱浪吞噬著樹葉，眼睜睜看著它們枯萎也束手無策，真不知用什麼樣的方法來拯救這棵新種的楓樹。莫名地想起辛棄疾的一句詞：「卻將萬字平戎策，換得東家種樹書」，古時候都有關於種樹的書，我想那一定是一本好書。

夏天滾過了，門前的楓樹只剩光禿禿的枝枒了，像硝煙燃過的枯枝。去年十月下旬，天文大氣河帶來的一場大雨下了一天一夜，把Tracy周邊的山頭下得綠綠的，所有的山頭、空地披上了新裝，坡上新長出的嫩草綠茸茸的一片接一片，沒有半點雜色。凝望新草地猶如大旱逢甘霖，相信那種綠能鑽進你的心裡。門前的草地也翻綠了，草越長越高，可楓樹始終沒有動靜。老婆說放棄吧，另外種一棵。我一直沒有動它，因為我沒想好用什麼樹來替換它，今後換上了其他的樹，這裡還能叫醉楓園嗎？