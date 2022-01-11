五年前我進了灣區「金堡成人日間健康中心」，有幸在那裡結識了一位頗孚眾望的老大—邵老師。

邵老師曾在高等學府執教多年，最突出的特點是好學，不但在專業領域精益求精，還利用空餘時不斷地更新擴充自己的知識與技能。

來到「金堡」，她已是八十多歲的白髮老者，依然能隨著新潮為我們表演女聲獨唱和鋼琴彈奏之類的才藝。尤其令人欽佩的是，當下很多老年人都在面對新科技產品發愁，她卻以熟練的手機 技巧，為我們這個老年之家做了一些很有意義的事情。

一件事是大約四年前，「金堡」有位口碑很好的員工因遷居而辭職，告別時大家都依依不捨，可是因為事情來得突然，在場者都沒做什麽準備，只有邵老師拿著自己的手機，攝影記者似地將一幕幕難分難捨的惜別情景拍了下來，並發送給大家。

沒想到幾年後，被攝入照片的送別人群中，約有十分之一的人因年老體衰相繼作古。大家想起他們無不感慨地說：「風燭殘年，生死難料，得虧邵老師當年拍下了那些告別照，為我們留下了許多至為珍貴的記憶。」

另一件是有一年，她在手機上製作了一部十分精美的音樂相冊，為自己的生日誌慶，其中的照片全部來自她的自拍，極具藝術品味。滿頭銀髮，一雙顧盼生姿的明眸，再配以各色素淨而典雅的服飾，便把她的熱情、儒雅和大方展現無遺。

選配的音樂更加動人心魄，是電影「鐵達尼號」的插曲「我心永恆」，隨著照片的迴旋飄蕩，歌聲似從雲端 悠悠傳來，柔情似水，如夢如幻，光彩照人的畫面與天籟般的樂曲相映生輝，美得醉人。

邵老師這部別具匠心的作品，引發了夥伴們的極大興趣，在她的鼓勵和指點下，我也學著把自己的日常生活分主題拍成兩組影像，再附上簡短的文字和輕柔的古曲，存入電腦裡，有機會時把它點出來跟親朋好友一起分享，還真的別有一番樂趣。

第三件是去年夏季，新冠疫情 日趨嚴重，我們這樣的弱勢群體，幾乎全都整天宅在家裡，以減少感染的危險。

邵老師清楚，這樣的宅居生活十分枯燥、沉悶，便把平日比較注意鍛鍊身體的人組織起來，集成了一個保健群，讓他們每天早晨各自在家按約定時間同時打開手機，實現全群音頻與視頻的遠程溝通，她再透過這種溝通，教大家做她自己根據古人的經絡理論編排的十幾種拍打操。

邵老師組織的這項活動，不僅促進了參與者之間的相互交流，也確實有益於身體健康。一位老太太曾激動地說：「感謝邵老師，打從我跟大家一起做拍打操，睡眠狀態就好多了！」好些得知這一消息的人都表示，自己也很想成為「金堡」的一員。

邵老師不但在學習知識技能方面堅持與時俱進，還很樂於助人。她曾多次很誠懇地當眾表示：「你們有什麽為難的事只管告訴我，我會的，馬上教給你；我不會的，先學會了再交給你。」我因此常常想，這老大姐真的是「學而不厭，誨人不倦」。