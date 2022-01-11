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國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

步步高升

泳紅

一早上班剛進入辦公室，一陣陣誘人的食物香味撲鼻而來，突然記起：今天我們三個組近三十多位同事，一起帶食物來為一位升職的同事慶賀。

這是一位年約二十七、八歲的女孩，在我們單位工作了一年多，既認真又盡責，深得主管和同事們的喜歡，可惜天下無不散之筵席，聰明能幹的她又找到一個讓她的才智發揮更大的職位。離別在即的她，流露出依依不捨的神情，和對新環境充滿興奮及期盼。

有一位從芝加哥來到洛杉磯定居的非裔年輕小伙子，找了一份當保安的工作，被他的老闆分配到我們的公司任職，最近他告訴我們，準備轉去另一個分點工作，因為那裡離家近且薪水更高。

他平時喜歡看書，我開玩笑對他說：「你的薪水高，也意味著你要更賣力工作，也許你無法像現在可以偶爾看一下書了。」他爽朗回我：「我已經做好一切準備了，有付出才有回報！」他來我們公司當保安不到五個月的時間，就已經成功加薪，真正做到了步步高升。

看著身邊很多新來的同事，都是剛走出大學門口不久的職場新人，他們年輕有為學識淵博。當他們通過考試，成功進入我們公司工作，目標並不是他們現在的職位，而是以此為墊腳石，一邊認真工作，一邊不斷尋找適合自己的更高職位，因為公司有不同的職位和級別，公平公正向每一位有上進心的人招手前去考試面試

我曾經的主管也在去年九月升職了。她是一位好學美麗的亞美尼亞年輕女生，一直以來不斷利用公司提供的時間去進修拿學位，並且不間斷去參加不同的考試，可惜之前總是屢戰屢敗，在面談這一環節落選。

去年七月在她去面談那天，我剛好穿了一件紅色的衣服，笑著給穿著一身綠衣服的她一個大擁抱，對她說：「紅色是中國人的幸運顏色，希望為妳帶來好運。」事有湊巧，她順利通過了第一次面談。過了一個星期，她接到了第二次的面談通知，那天我同樣與她擊掌預祝成功，這次她如願以償！我們由衷為她高興，因為她不應該侷限於現在的職位，值得擁有更好的定位。

因為她為人低調，也不喜歡什麼聚會，我們幾個同事買了一張禮物卡給她道賀。臨走前，我對她說：「希望若干年之後，你回來坐上這裡最高的職位。」她含笑點頭：「我亦希望如此。」

事實上，有很多仍在同公司的同事，已經實現了升職再升職的飛躍，而有些同事升職調去了不同的部門，但多年後卻以位居高職回歸，於是大家由原來的同事變成了上級和下屬的關係，當然為公為私，大家都是好好相處及合作無間。

正如我們總對讀書的孩子給予最高的祝願：好好學習，天天向上，而我們對於在職的人也是衷心祝願：祝你步步高升，升官發財！人往高處走，機會總是留給有準備的人，只要肯努力肯嘗試，上天定不負有心人。天道酬勤，願人人都可以憑實力平步青雲，步步高升。

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