媽媽生前常常囑咐我們：「生活中遇到事情，需要冷靜思考和處理，衝動之下做出錯誤的決定和行為，容易造成不良的後果。」偏偏我個性優柔寡斷，有時又沉不住氣。

九月初的一天下午，當天氣溫高達九十幾度。去加油的時候，排在一位年輕白人女子的後面，可能因為天氣炎熱，她把油槍放入油箱後，就坐進了後座，看她比手畫腳地有說有笑，可能是在講電話。

旁邊兩排加油的車隊都移動了，在她前面的另一台機器，也加完油走了，原本排在我後面的車子轉到了前面的那部機器，也加完了油走了，而她還是穩如泰山、紋風不動，我忍不住下車，站在車旁，有意讓她看到我在等待。

她終於出來，放回油槍，拿著收據又蘑菇半天，轉身之際，我想總算是要離開了，沒想到，她卻和加油站 一位中年大媽服務員開始談天，這情景加上天熱，讓我有些心浮氣躁。

又等了好一會兒，她們還是沒有結束的跡象，孰可忍孰不可忍，我再次下車，往前走了一步，指著她們兩人，大聲說：「這裡是加油站，我們都在等著加油呢！」在附近加油的人們，都轉頭看著我們。

這兩個女人慢慢回頭，冷冷地看了我一眼才揮手道別，臨行前還猛按喇叭向我示威，讓人無語。

和家人們談起此事，都說以後如果再遇上類似這種無理的行為，保持警惕、冷靜和距離，不要和他們當面發生衝突，萬一她們動粗，發生意外，多危險！現在世風日下人心不古，外面的瘋子太多，甚至隨機殺人，萬一碰上了，不是很倒楣、冤枉嗎？退一步海闊天空，方是萬全之策。

俗話說：「忍一時之氣，免百日之憂」，乃金玉良言。