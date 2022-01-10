從去年七月開始，牙齒便疼得厲害，雖然預約了牙醫，但排期到年底。牙疼不但影響了我正常的飲食，甚至開始影響我的睡眠了，最後還是買了十月份的高價回國機票。

輾轉了一萬多公里，從聖路易斯到洛杉磯 ，再到天津，又經過二十多天的酒店隔離，終於十月底回到了山東老家。

由於被牙疼折騰了好幾個月，我整個人都瘦了下來，於是到家後父母的第一句話就是：想吃什麼？當時正是秋末冬初，正是挖薺菜的季節，我於是就脫口而出：薺菜煎餅。本以為是很容易的事情，沒想到父母邊搖頭邊嘆氣說，今年哪有薺菜，秋初的時候大雨斷斷續續下了一個多月，田裡的莊稼、蔬菜 甚至是樹木都淹死了很多，更別說薺菜了。

雖說遭遇了澇災，但家裡的存糧頗豐，幾袋米麵，還有十幾袋鹽。父母說是前一段時間民間瘋傳要打仗了，於是在市場上掀起了搶購潮，他們也搶購了一些，而且院裡停用多年的手壓井也重新裝上了手動井頭，原因是今年經常停電，擔心停電久了沒有水吃。

田裡被淹死的樹和樹枝也被分解成木塊，囤放在牆角向陽的位置，因為煤炭價格高昂，而且很難買到，準備整個冬天就用這些木塊取暖做飯。父母的童年是在戰亂中度過的，所以對戰爭有著刻骨銘心的記憶。

沒有薺菜，父母用韭菜給我做了幾張煎餅，他們已經很多年沒做過這種煎餅了，這也不免勾起了他們的一些回憶，說是如果現在再回到「吃五大兩」的年代，又不免挨餓，因為那個年代糧食雖然匱乏，但冬天可以挖薺菜，春天有香椿芽和楊樹穗、榆錢子、槐花等等，然而現在的農田幾乎全種上了經濟林、綠化樹苗和景觀樹，沒有人再種糧食了，吃糧食全靠買。

其實對於常年漂泊在外的我，關於家鄉，幾乎都是吃的記憶，特別是冬天，以前並沒有蔬菜大棚，也沒有像今天的自由市場，整個冬天能吃到的蔬菜只有白菜、蘿蔔和大蔥，都是自家院子裡挖一個地窖儲存的。當然還有另外一種儲存方法就是醃製，白菜無非是鹽和辣椒，但醃蘿蔔的方法就極為複雜了，不但需要鹽和辣椒，還要自製醬豆子。

醬豆子又叫臭豆子，就是把煮熟的黃豆用蒲草包裹塞進蘆葦編織的籠子裡，再塞上破衣服舊棉花等，放在鍋屋保溫的角落，自然發酵七天七夜，豆子會變黑，然後能拉出長長的絲。說起來簡單，但成功與否主要看那幾天是否暖和。

用這種醬豆子醃製的蘿蔔醬，味道極為獨特，可以吃整個冬天，如果有剩餘，夏天還可以曬成蘿蔔醬乾，又是另一種味道。我在密蘇里大學生活期間也曾嘗試著做了幾次，但醬豆子一直沒能成功，最後只能在亞洲人超市買了日本納豆替代，但味道大相徑庭。

十幾歲就離開老家到外地上大學的二哥和我有著相同的記憶，他曾經嘗試著把家鄉的幾種鹹菜變成商品，包括蘿蔔醬、蘿蔔乾、醃辣椒、大頭菜、薺菜醬等等共七種，其共同特點就是鹹，因為這是那個年代能讓蔬菜唯一長久保存的方法，於是我給這些鹹菜取了一個「朱鄰七鹹」雅稱，雖然並沒有被市場接受，但它切實是我對老家最深刻的記憶。

隔離期結束後，我就搬到了城裡居住。大約一個月後，氣溫降到了零下，在我的再三要求下，父母終於答應從老家搬來居住，來的時候不但帶來了醬豆子醃的蘿蔔醬，還意外地帶來了一包薺菜，說是最近一個月沒下雨，田裡又冒出來一些薺菜，雖然不多，但也夠包頓餃子 的了。

當天晚上就吃上了薺菜餃子，清香中夾雜著微微的苦澀，依稀是兒時的味道。