女兒送來了一個金屬四層、帶著四個輪子的水果架，上面每層都放上了我和老伴愛吃的水果：幾個香蕉、橙子、鴨梨還有酪梨、奇異 果及蘋果。小水果架就擱在空調機旁，徐徐的涼風吹出，穿透小架子網格，保持水果新鮮，不易腐爛。

女兒心細略見一斑，她一方面檢查督促我們多吃水果，養成良好的生活習慣，另一方面及時增添短缺的水果。

我在中國沒有吃水果的習慣，工作忙碌不可開交，沒有這種閒情逸致。再說當時的生活條件也很有限，拉扯這三個孩子，一日三餐管個溫飽，有菜有湯偶爾吃點魚肉，已經是求之不得了。

美國醫學院畢業後，女兒在貝爾醫學院醫院工作，自然見多識廣，各種健身 養生的食療營養都裝在腦子裡。我們來到美國後，必然也得入鄉隨俗，吃什麼喝什麼都上了女兒的每日議程。

老祖宗傳下來的理念根深蒂固，民以食為天，五穀雜糧菜蔬延命流長。女兒極力反對，說這些傳統極不科學，有害健康，主張少吃碳水化合物五穀雜糧，多吃菜蔬水果、肉類魚蝦貝類。她給我們設定了合理的食譜 ，各種營養比率、葷素搭配各種維生素。

我們簡直無法適應，極力對抗反對，但又怕女兒生氣給她添堵，賺了個落伍不聽勸的老頭子、固執己見的名聲，只好默默地委屈磨合協調，慢慢地也就習以為常了！還真的身體健康，各種指標也都很好，有點口服心服了。

小水果架的設置，就是女兒英明的決策。先入為主的策略，直接將每日水果的攝入，映入她的視野之內，動輒就要檢查我們水果的數量、種類多少，及時調整督促養成我們的生活習慣。

看著小小的水果架，飄著果香的季節鮮果，徐徐的涼風吹過，體味著女兒的感恩報孝之心，一陣陣心頭湧動熱呼呼……。