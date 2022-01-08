一位經營花圃的朋友，知道我喜愛水仙，進了冬月，就會給我送幾個水仙花球來，都是精心挑選豐滿結實的，又經過一番精雕細刻的功夫：花球表面層層疊疊的褐色外皮剝除乾淨，根部上方橫割一刀，直刀逐層挖去鱗片，掰掉一些細小的花頭，露出淡黃的花頭。這是主要的花頭，既要保證沒有受到刀傷，又要保證營養充足。

他教我將雕刻好的水仙球削過的一面，朝下浸泡在水裡，每天換水洗滌一次，洗淨原先刀口分泌的黏液。過了兩三天，水仙球沒有了分泌物，清清爽爽，新綠嫩白，我把它們移到精緻的水仙盆裡，用五顏六色的鵝卵石壓住水仙球根，讓切去半邊的水仙球直直地站穩。

只見一個個飽滿的花苞，羞羞答答地躲在剖開的鱗莖裡，半遮著臉向外窺視。大概等到一個多月以後，花苞外殼就會裂開，花蕾次第亮相。但是，眼下那一大叢葉子，雖然沒有人為揠苗助長，卻一股勁兒往上竄，好像大有「豔冠群芳」之勢。

我尋思著，葉片如此瘋長，一來遮住了花朵，喧賓奪主，二來也許會過多過早消耗自身有限的養料。為了儲存養料，保障開花的需要，我動腦筋想了一個辦法，嘗試著給凌波仙子「理髮」。

等到水仙的葉子長到超過三、四寸的時候，我就把它們剪掉一截，然後不嫌麻煩，再把葉子的上端一片片細心地修成尖尖的圓形，使它們恢復原樣，不至於破相。剛剛剪完，那裡會流出稀稠的汁液，我用棉籤蘸了水輕輕擦拭乾淨，一會兒收乾了，傷口自動癒合。雖然經過刀傷，但是並沒有形成褐色的瘢疤，留下做過手術的痕跡，並不因此而影響美觀。

在整個侍弄過程中，這項工作反覆做了三、四回，讓有限的養分不致過早過多消耗掉，又讓水仙具有好看的造型，算得上是件一舉兩得的事。

經過多次「理髮」的水仙，葉都是四、五寸長，莖全是一尺多高，花開得熱熱鬧鬧，葉片翠綠，花瓣潔白，花芯豔黃，一如朱熹詩句所云「翠袖黃冠白玉英」，三者層次分明，相互映襯。

親友來訪，一眼看見我的水仙，對那粗壯短矮的葉片感到好生奇怪，問我這是什麼優良品種。我一邊請他們仔細端詳水仙的葉子，一邊給他們敘說給凌波仙子「理髮」的事，他們笑稱這倒也是一樁創新。

目睹一朵朵水仙花，有如六棱白玉盤托起一盞盞金黃酒杯，案上「金盞銀台」一片，吸納滿屋縷縷淡雅暗香。想起希臘神話故事裡孤芳自賞的美男子納西修斯，以及中國關於水仙花的幾則美麗傳說，覺得水仙其實也通人性，曉得「知恩圖報」，你悉心呵護它，服侍它，它會以曼妙的身姿、甜美的笑靨、舒心的芬芳回報你。

如今疫情 期間，為了避免病毒感染，我們需要少出門，多宅居，而家中有凌波仙子做伴，姿態嫋娜，花香襲人，悅目賞心，不亦宜乎。

好友免了請吃請喝的俗套，擺脫人情往來的繁文縟節，這清淡如水的交誼，權且算是仿效水仙冰清玉潔、纖塵不染的品性。一直以來，水仙成了維繫我們樸素無華友情的紐帶。