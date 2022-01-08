話說二○一九年十一月十五日，我們出門去辦事。行駛到一個小巷道要轉進大車道的丁字型路口時，接近巷口的路面畫有一道寫著「STOP」大字的停車線，前行兩步即是行人斑馬線，斑馬線的右邊立著一個「STOP」牌子。先生在停車線停了一下，再緩緩駛過斑馬線，看清左邊無來車，即右轉進入大車道。

此時對街的警車突然閃起警燈，鳴著警笛，追了過來，先生不知何事，只好靠邊停下。警察 查看了駕照 車照，然後說先生在「STOP」牌子前沒有完全停住，而是緩緩滑過去。先生說他剛才有停下啊！警察說這個你需要到法庭去說明，接著開給先生一張罰單。

先生讀了罰單內容，發現車牌號碼登錄有一字之誤，其他資料清楚。罰單上註明，若未在規定時間內回覆，將會遭到吊銷駕照、罰款及判罪的結果。先生勾選了無罪（Not Guilty）聲明回覆，不久即收到聽證會的時間與地點通知，時間安排在二○二○年九月十八日。之後新冠病毒大流行，聽證會日期改為二○二一年十一月十日。

兩年了，聽證會時間逼近，我們開始繃緊神經，重回現場，確認周遭景況，拍照取證，準備出庭申辯；並決定過幾天要開車到聽證會地點先勘查一遍，以便掌握時間及周圍停車狀況，希望當天不要出任何差錯。而就在此時，先生接到交通局通知，提醒他可以選擇線上出庭，想到可以免跑一趟交通法庭，先生遂選擇了線上聽證。

為了好好申辯，先生特地做了一番功課，將事發地點的地圖、「STOP」標誌牌與路面停車線的位置圖，以及日前拍取的現場照片，事先上傳，並將事件經過寫成草稿備用。

聽證會於開庭當天早上八點半開始，先生起了個大早，早餐後，整理儀容，穿著整齊。八點打開電腦，連上交通法庭聽證會網站，按照指示，打上罰單號碼，隨即跳出「你已一切準備就緒，聽證會很快就會開始」的字幕。先生在電腦前等待，八點半了，未有動靜，時間一分一秒地過去，又過了一刻鐘，仍未有消息，先生不安起來，懷疑是否他的電腦有問題。

快九點了，先生更加著急，打求助電話卻打不通。再打給交通局，剛接通時電腦螢幕有了動靜，一位女助理出現，先生趕緊切了電話，注意視頻。女士先核對先生的姓名和文件資料，隨後一位法官出來宣講了一些話，先生努力想聽清楚他在說什麼，突然聽到最後一句「You ware not guilty！」

先生不敢相信，怕自己聽錯，再問一次，女助理回說：「對的，你無罪！」先生又問：「我現在需要做什麼嗎？」女助理說：「不需要，幾天後你會收到書面的無罪通知」，前後不過五分鐘，這種結果讓我們喜不自勝。

尚未申辯即已結案，我們也不知是怎麼贏的？或許是開罰單的警察沒來，或許是罰單上的車牌號碼有錯，也或許是先生提供的資料有幫助，此時這些都不重要了。一向奉公守法的我們，有個罰單在身，雖非大罪，但也令人渾身不自在，如今還我清白，我們又可以輕鬆過日子了。

我跟先生說，以後開車遇到「STOP」標誌一定要特別小心，要確實停住，默數一、二、三再開動，免得再吃罰單。