我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

居家檢測大缺 民眾放棄快篩 確診「絕對少算」

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

七十歲的情懷

由韁

手機聊天群裡，有位年輕女子回我的話時，是這樣寫的：「老前輩好，歡迎光臨。」本來很輕鬆的感覺，但看到這樣的稱呼，整個心都沉了下去。

說句實在話，我雖然知道自己已經七十歲了，但是不覺自己很老，老到成為「前輩」。我在美國乒協的乒乓球積分接近一千九百分，一周三次打乒乓球，每次可以連續打兩個半小時；我經常在跑步機上跑步，不消耗四、五百卡路里不罷休；我還可以開車到處跑。

但是不可否認的是，雖然我的身體檢查大都正常，但是必須吃藥控制血壓和血脂，好在年紀雖然越大，藥量一直沒有增加，這就很不錯了。還有，視力越來越差，上網寫字一定要戴老花鏡。精力也越來越差，再也不敢熬夜，就像一部老汽車必須經常維修才能啟動，而且不敢開太快。

和生活中的朋友在一起，沒有人叫我「老前輩」，倒是有的叫我「老師」。開始叫我「老師」的是網路的朋友，我知道「老師」是筆友互相問候的常用語，沒有輩分，聽了好心情。我真的不敢當「前輩」。

因為我在家裡排行「老三」，生活中的朋友就叫我的暱稱「三哥」，後來連訓練館裡的大人小孩都叫我「三哥」。哇噻，讓我感到自己還是豆蔻年華呢！但從年齡上看，我是他們的前輩，我想不承認自己老，也不行。

在手機聊天群裡，老朋友每天都會光臨，最喜歡談的是如何養生保健、延年益壽，誰都有自己的一套活法，都想和別人分享，還有很多轉載的消息，不是「驚人發現」、「難得一見」，就是「不看一定後悔」的寶貴經驗。大家都健健康康的最好，希望二十年後還能再相會。

其實我的老朋友們都是七十上下的人了，已經是快落日的夕陽了，很多人是入了群才想起他是誰。在我的初中同學群裡，每個人都很浪漫，充滿童心和愛心，那問候語怎麽說來：一寒一暖問平安，一字一句暖心房；一路走來，一路回望，老同學老朋友，終生難忘；但願時光不老，友情地久天長。這些看起來老調重彈的「雞湯」，年輕人都不屑的東西，最使老同學念念不忘。

其實老同學都懂得的，不寫這些東西寫什麽呢？寫了，就是表示自己的一種熱愛生命的情懷，這種情懷可以天天享有，很富有，不稀罕。「人生七十古來稀」的情懷，在他們心裡，已經作古了。

手機 血壓 汽車

上一則

眷村過年

下一則

本次主題：港式美食

延伸閱讀

醫藥／長者白內障 摔倒風險增

醫藥／長者白內障 摔倒風險增
視網膜電位圖 揪出色素病變

視網膜電位圖 揪出色素病變
美國乒乓球國家青年隊 參加 青年泛美運動會表現優異

美國乒乓球國家青年隊 參加 青年泛美運動會表現優異
殘運會亞軍遭前男友持刀捅死 50天未葬 父母也被捅傷

殘運會亞軍遭前男友持刀捅死 50天未葬 父母也被捅傷

熱門新聞

華剛茶業摘下今年歐洲Monde Selection世界品鑑大賞2金1銀。（記者林佩均／攝影）

台灣茶五代杜蒼林 烘出「華剛茶業」 世界大賞摘2金

2022-01-08 06:00
吳孟芸∕圖

生命的演算法（上）

2022-01-02 02:02
地鐵車廂內看似兇悍其實是推嬰兒逛街的同志伴侶。（高苦茶．圖片提供）

巴黎小憂鬱

2022-01-01 02:02
北宋．佚名繪〈槐蔭消夏圖〉，描繪了文人閒適午睡的悠閒自得。

享受午睡

2022-01-03 02:02

寄居遊輪

2022-01-01 02:00
阿尼默／圖

病人

2022-01-04 02:02

超人氣

更多 >
尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關
收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙
一文看懂：哈薩克怎麼了？

一文看懂：哈薩克怎麼了？
專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰
「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫