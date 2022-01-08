在手機 聊天群裡，有位年輕女子回我的話時，是這樣寫的：「老前輩好，歡迎光臨。」本來很輕鬆的感覺，但看到這樣的稱呼，整個心都沉了下去。

說句實在話，我雖然知道自己已經七十歲了，但是不覺自己很老，老到成為「前輩」。我在美國乒協的乒乓球積分接近一千九百分，一周三次打乒乓球，每次可以連續打兩個半小時；我經常在跑步機上跑步，不消耗四、五百卡路里不罷休；我還可以開車到處跑。

但是不可否認的是，雖然我的身體檢查大都正常，但是必須吃藥控制血壓 和血脂，好在年紀雖然越大，藥量一直沒有增加，這就很不錯了。還有，視力越來越差，上網寫字一定要戴老花鏡。精力也越來越差，再也不敢熬夜，就像一部老汽車 必須經常維修才能啟動，而且不敢開太快。

和生活中的朋友在一起，沒有人叫我「老前輩」，倒是有的叫我「老師」。開始叫我「老師」的是網路的朋友，我知道「老師」是筆友互相問候的常用語，沒有輩分，聽了好心情。我真的不敢當「前輩」。

因為我在家裡排行「老三」，生活中的朋友就叫我的暱稱「三哥」，後來連訓練館裡的大人小孩都叫我「三哥」。哇噻，讓我感到自己還是豆蔻年華呢！但從年齡上看，我是他們的前輩，我想不承認自己老，也不行。

在手機聊天群裡，老朋友每天都會光臨，最喜歡談的是如何養生保健、延年益壽，誰都有自己的一套活法，都想和別人分享，還有很多轉載的消息，不是「驚人發現」、「難得一見」，就是「不看一定後悔」的寶貴經驗。大家都健健康康的最好，希望二十年後還能再相會。

其實我的老朋友們都是七十上下的人了，已經是快落日的夕陽了，很多人是入了群才想起他是誰。在我的初中同學群裡，每個人都很浪漫，充滿童心和愛心，那問候語怎麽說來：一寒一暖問平安，一字一句暖心房；一路走來，一路回望，老同學老朋友，終生難忘；但願時光不老，友情地久天長。這些看起來老調重彈的「雞湯」，年輕人都不屑的東西，最使老同學念念不忘。

其實老同學都懂得的，不寫這些東西寫什麽呢？寫了，就是表示自己的一種熱愛生命的情懷，這種情懷可以天天享有，很富有，不稀罕。「人生七十古來稀」的情懷，在他們心裡，已經作古了。