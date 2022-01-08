泡泡糖小巷。圖／曾妙容

一道大氣流經過，明知會有風、有雨，但是我們不想改變計畫，因為禁錮太久的心靈早就想振翅而飛。

疾馳而過的風景總是淡忘得快，十幾年不再踏上的一○一號公路陌生多過熟稔。車子略過聖塔芭芭拉大城，再往北就是聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）。這個成立於一七七二年、人口四萬五千人的小鎮，號稱加州 最古老的城市之一。

老鎮的規模遠不如新興城市，藉著歷史的軌跡和時光的堆疊，老鎮自帶迷人氣韻，透過一磚一瓦，彷彿翻閱遠久亙古的事事物物；沉浸當地的日常，猶如融入其中。老鎮就像一塊磁石，總能讓我眼睛一亮，想盡辦法奔向它、走進它。

麥當娜酒店位在一○一號公路邊，是進入老鎮著名的地標，建於一九五八年，共有一百一十間客房，外表富麗堂皇，令人再三回眸。我們穿過老鎮，看到一堵大牆上書「愛樂」兩個大大的繁體字，不免悸動於這矮丘環繞的小小一方城，竟然能呈現如此一絲一縷的血脈連結；猜想可能是一座大餐館，駛到入口處發覺是一處停車場，真是歪打正著讓我們趁此停車。

西班牙方濟會修道士朱尼波洛塞拉神父，於一七七二年建立的德托洛薩修道院，沒有炫人的塔樓，平易近人的西班牙式風格，以傲人的年代成為加州的歷史地標，圖書館、藝術展館環繞周遭。修道院廣場面臨一條穿鎮而過的小溪，古樸的木橋躺臥溪溝兩側，樹影迷離、水聲潺潺，近午時分，餐廳後院臨溪的遮陽棚漸次充滿笑語聲。

老鎮的重心匯集於伊格拉（Higuera St）和馬許（Marsh St）兩條平行的大道，非常適合徒步。伊格拉大道精品店、酒吧、餐館充斥，馬許大道相對寂寥。我們決定沿伊格拉大道右側商店廊前直走，來一場櫥窗觀光 。一路服裝、飾品繽紛耀眼，酒吧音樂從敞開的門扉流洩；觀光客摩肩接踵，品酒人一臉陶然，熱鬧中個個怡然愜意，這就是小鎮的魔力。

橫過紅綠燈號誌，來到伊格拉大道左邊往回走，這路段兩棟商店中間有一條著名的泡泡糖小巷（Bubblegum Alley），窄長巷弄兩側牆面黏滿成千上萬的泡泡糖殘渣，不細看以為是彩色磁磚。巷口，一位媽媽耐心等待孩子把殘渣黏在最顯眼的地方。多奇特的童年印記，許多年以後，可別忘了回頭尋找。

伊格拉大道中段餐館林立，座無虛席。這裡最熱門的是燒烤店，只見就餐者大口嚼食張嘴暢飲，桌椅挨著桌椅，擁擠的程度令人咋舌。歡樂的氛圍裡，大家似乎忘了還有一個叫做「Omicron」的新病毒。

阿維拉海灘（Avila Beach）距聖路易斯奧比斯波約十五分鐘車程。周日向晚觀光客退去，面海的商店遊人不多，一長排木樁步道 延伸入海，夕陽在山巓，金橘霞光越過棧道落在浪緩波微的海面，無比美妙。這海灘如此寧靜。

次日清晨，我們在強風驟雨中趕往歸途。腦海中浮現鎮上孩童在修道院廣場和歌舞動的笑靨，我擠在一群期盼、歡呼的家長群中，一起鼓掌大聲叫好，如願地當了短暫的老鎮居民。

當了短暫的老鎮居民。