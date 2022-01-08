日前拜讀家園版「善小亦可為」後，過去出現在我生命中的好人好事，不禁逐一浮現腦海。

每次手機 簡訊通知，當天是藥房藥劑師把醫生開的處方藥，配好上架的最後期限（第十天）。我因故不克去取時，會致電藥房，只要聽出是某個華裔 男孩接電話，委託他寬限幾天，他一定所請照准，碰到別人則礙難照辦。

有個花旗銀行的華裔行員，因為態度親切和善，找她諮商的顧客常得坐在旁邊枯候。知道我家有病夫，不宜久留，她特別給我手機號碼，要我先致電預約，以免久候。還有個超市女收銀員，不僅對掏錢動作慢的老人，極有耐心，有次我忘了拿走已經付現的兩盒豆腐，她還不畏風寒，追到停車場，讓我銘感在心。

九月一日艾妲 颶風造成紐約大淹水後月餘，我因為遷居在即，一直忙著去蕪存菁，每個垃圾日丟出至少十袋。負責收我們這區的一個光頭清潔隊員總是照單全收，還把我的垃圾桶蓋好，放到我的車道入口，別的清潔隊員則是隨手一丟，大風一吹，蓋、桶異處，常得四處尋覓。

記得三十五年前剛來美國時，我們第一次開車到外地訪友，停在路邊看地圖，有輛車子都已呼嘯而過，駕駛還特別倒車停在我們旁邊，問我們要不要幫忙？那時沒有導航儀（GPS），多虧他指點迷津，我們才得以開上正途。

還有一次更驚險，外子晚上在高速公路上開車，離家還有一個出口時，竟然沒油了，他只好打開車子的緊急閃燈，準備沿著路肩，步行到加油站。在諸多飛奔而過的車中，竟然有一輛車停下來，叫外子守在車上。對方幫外子買點油後，繞回來给他加上。外子要還他錢，他卻拒收，還說：「用在下次你碰到的需要的人身上吧。」

儘管最近社會亂象讓人十分憂心，如果人人都能見賢思齊，見不賢而內自省，使人性的真善美能像連鎖反應一樣，延續不斷，相信明天才會更好。