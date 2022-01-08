我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

居家檢測大缺 民眾放棄快篩 確診「絕對少算」

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

好人好事

黛比

日前拜讀家園版「善小亦可為」後，過去出現在我生命中的好人好事，不禁逐一浮現腦海。

每次手機簡訊通知，當天是藥房藥劑師把醫生開的處方藥，配好上架的最後期限（第十天）。我因故不克去取時，會致電藥房，只要聽出是某個華裔男孩接電話，委託他寬限幾天，他一定所請照准，碰到別人則礙難照辦。

有個花旗銀行的華裔行員，因為態度親切和善，找她諮商的顧客常得坐在旁邊枯候。知道我家有病夫，不宜久留，她特別給我手機號碼，要我先致電預約，以免久候。還有個超市女收銀員，不僅對掏錢動作慢的老人，極有耐心，有次我忘了拿走已經付現的兩盒豆腐，她還不畏風寒，追到停車場，讓我銘感在心。

九月一日艾妲颶風造成紐約大淹水後月餘，我因為遷居在即，一直忙著去蕪存菁，每個垃圾日丟出至少十袋。負責收我們這區的一個光頭清潔隊員總是照單全收，還把我的垃圾桶蓋好，放到我的車道入口，別的清潔隊員則是隨手一丟，大風一吹，蓋、桶異處，常得四處尋覓。

記得三十五年前剛來美國時，我們第一次開車到外地訪友，停在路邊看地圖，有輛車子都已呼嘯而過，駕駛還特別倒車停在我們旁邊，問我們要不要幫忙？那時沒有導航儀（GPS），多虧他指點迷津，我們才得以開上正途。

還有一次更驚險，外子晚上在高速公路上開車，離家還有一個出口時，竟然沒油了，他只好打開車子的緊急閃燈，準備沿著路肩，步行到加油站。在諸多飛奔而過的車中，竟然有一輛車停下來，叫外子守在車上。對方幫外子買點油後，繞回來给他加上。外子要還他錢，他卻拒收，還說：「用在下次你碰到的需要的人身上吧。」

儘管最近社會亂象讓人十分憂心，如果人人都能見賢思齊，見不賢而內自省，使人性的真善美能像連鎖反應一樣，延續不斷，相信明天才會更好。

手機 華裔 艾妲

上一則

眷村過年

下一則

本次主題：港式美食

延伸閱讀

新冠口服藥 宇洛縣投入使用 優先給高風險患者

新冠口服藥 宇洛縣投入使用 優先給高風險患者
華人接觸染疫者無處可檢測 檢測包也買不到

華人接觸染疫者無處可檢測 檢測包也買不到

檢測開空頭支票 實驗室遭警告…哄抬自測試劑盒物價 也將嚴打

檢測開空頭支票 實驗室遭警告…哄抬自測試劑盒物價 也將嚴打
CVS舊金山6分店 明年1月7日至22日陸續關閉

CVS舊金山6分店 明年1月7日至22日陸續關閉

熱門新聞

華剛茶業摘下今年歐洲Monde Selection世界品鑑大賞2金1銀。（記者林佩均／攝影）

台灣茶五代杜蒼林 烘出「華剛茶業」 世界大賞摘2金

2022-01-08 06:00
吳孟芸∕圖

生命的演算法（上）

2022-01-02 02:02
地鐵車廂內看似兇悍其實是推嬰兒逛街的同志伴侶。（高苦茶．圖片提供）

巴黎小憂鬱

2022-01-01 02:02
北宋．佚名繪〈槐蔭消夏圖〉，描繪了文人閒適午睡的悠閒自得。

享受午睡

2022-01-03 02:02

寄居遊輪

2022-01-01 02:00
阿尼默／圖

病人

2022-01-04 02:02

超人氣

更多 >
尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關
收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙
一文看懂：哈薩克怎麼了？

一文看懂：哈薩克怎麼了？
專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰
「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫