圖／項明華

美國的熱門自然景觀遊覽景點的排名，目前除黃石公園外，羚羊谷應可算是第二名了。它是大自然用它那鬼斧神工的手創造的奇蹟，讓人類在這奇蹟面前，只能匍匐崇拜與讚美。去年十二月初，我們一行四人也去朝聖了。

羚羊谷分為三個部分：上羚羊谷、下羚羊谷和X羚羊谷。得名羚羊谷，傳說是因為有一名印第安人的小女孩在放羊時發現了這個神蹟。近幾年來，隨著每個去過的人心悅口服的讚美，它名氣越來越大，於是羚羊谷變成了每個人不去不閉眼的必去聖地。

羚羊谷的地貌，是由科羅拉多河的暴洪經過幾百萬年的沖刷而形或，岩穴的壁上有明顯的洪水 刷痕，地理學上稱它是著名的狹縫型峽谷。這裡也是一個是印第安人的保留區。

我們去了下羚羊谷，據導遊講，那裡更適合喜歡攝影 的人士去。羚羊谷因為空間有限，想遊覽必須預訂，我們預訂的時間是七日的中午十二點。還好我們去的是十二月，如果是七、八月去，那裡的氣溫有時高達攝氏四十度，這時候進入地穴，無異是去鑽大火爐了。

進入景點後，必須由印第安人導遊引路。到了現場發現印第安人導遊不少，他們帶領的每組人數不會超過十人，我們這組是六個人。在導遊帶領下，我們按序鑽入了地穴中。地穴中的人行細道，窄至必須側身斜行。地上的黃沙大概是為了方便行走而人工鋪設的，這倒與岩石的本身桔紅色也相配。

一入地穴，人會一驚，因地穴中的岩石形狀千奇百怪，巧奪天工，令人目迷五色，眼花撩亂，這真是只有大自然的天水才能創作出如此美妙的曲線，讓人驚訝的突兀。羚羊谷就是一個驚天動地的天然藝術作品。

導遊叫我們抬頭看天空。哇，在千變萬化的岩石線條中，射入的一縷陽光，在巉岩的環顧下，陽光構成了各種不規則的幾何圖像。更奇怪的是經過岩壁的反射，陽光會呈現紫色。以前聽老師說太陽光在三稜鏡下會折射出內含的七種顏色--紅橙黃綠藍靛紫，是否今天陽光把岩石當稜鏡了，照至桔紅岩石上卻反射出紫光，這是否符合光學原理呀？不管對這個現象解釋如何，羚羊谷已給我們上了一堂光學美學課。

在這洞奇石秀的地穴中，我們有點不知如何取景拍照了，好似一切都可入鏡，又彷彿多得又無從入手。導遊不斷告訴我們，機位應在哪裡，構圖應朝哪個方向。這樣過了一個洞穴又進入另一個穴洞，真是應了「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」的詩句，而村村又不一樣，讓我們驚歎復驚歎。

我停了腳步，抬頭仰望，縫隙中的天空是那麼明亮，我明白為什麼導遊會訂在中午十二點進場。剎那在我的腦海中，出現坐井觀天的名字，一個個洞穴不就是一口口的井嗎？瞬間，我突然有得道開悟的感覺，坐井觀天原來是鼠目寸光一樣的貶義詞，但在這裡，卻因坐井觀天，我們才見到了無與倫比的美景，坐井觀天成了褒義詞了。

在欣賞美景的同時，哈，我還學到一個新認識：事物的褒貶是因時間和地點可以轉換的，中國人無可爭議的美食 紅燒肉，放置阿拉伯人的食桌上，那一定是褻瀆神明的。

就在我這夢遊般出神凝思時，導遊大喝一聲：當心前面的石塊，我們要出洞了。