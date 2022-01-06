前曾為文「我的君子蘭中毒了」，只因看到君子蘭的一邊葉子枯黃，以為自己才是那個「愛之適足以害之」的劊子手，因自己的大意澆錯了洗衣廢水，才使君子蘭奄奄一息。因此這一年來我不斷地彌補自己的罪行，每天澆灌新鮮的清水，情況是好轉了一陣子，可是最近又每況愈下，葉子又枯黃得更厲害了。

經我審時度勢地觀察，終於找出了真兇：發覺君子蘭的四周土壤越堆越高，原來是土撥鼠作的孽，他們已經在我家橫行霸道了三十餘年，我卻對他們毫無辦法。

初來美國買下這個房子的時候，前任屋主把它打造成一個溫馨的花園洋房，前面花園種滿了黑玫瑰和洋水仙，後院種滿了結實纍纍的各式果樹：兩棵李子樹，結滿又黑又甜的加州 大李子，一顆大檸檬樹，常年掛滿了滿樹黃澄澄的檸檬，加上我自己種的水蜜桃和梨子樹、琵琶等都已豐收結實了。

可是右邊隔壁的鄰居和我們相反，不注重園藝，所以她的後院雜草叢生，就成了土撥鼠的樂園 。這些鼠輩開疆拓土，自地下竄到我家來，牠們在地底到處橫行，專門啃噬果樹的根部，大小通吃。所以我眼看自己的心血、已經結實纍纍的果樹，幾夜之間就都相繼往生了，自此我的後院像是植物的墳場、廢墟。

牠們真夠神通廣大，竟然穿過房屋的水泥地下開通地底隧道，使我的前面花園也淪陷了，有刺的玫瑰和仙人掌都難逃他們的利齒、鋼牙。

我肯定這些地底的鼠輩是和我一樣的新移民 ，因為我三十多年前買進這個房子的時候，並未見過牠們的蹤影，所以前任屋主可以把前後庭園布置得花團錦簇，我從未想到過我會守成不易，讓花園裡風雲變色。

所以這三十多年來，我一直致力於如何消除這些見首不見尾的植物殺手，接受了所有人的善意偏方。有些外國人告訴我，種些洋蔥、大蒜、辣椒之類的刺激性植物，就可驅走牠們，怎知他們照吃不誤；之後用了各種方法：各種毒藥毒餌、超音波的裝置、捕土撥鼠的專門用具……不計其數。

後來兒子見我再去店裡面尋方覓法的時候，就會對我說：「你已經和牠們奮戰三十多年了，你抓到過他們嗎？」我一想不無道理，如今既然知道這真正置君子蘭於死地的兇手是土撥鼠，我也只能徒呼負負無計可施了。牠破壞了我的家園及我的農作物，牠就是隱藏在地下的殺手，我卻對牠們無可奈何！