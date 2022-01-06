我們以往住民宿 是因為出門旅遊，喜歡在目的地找個有臥室、廚房和客廳的歇腳處，住個兩、三天到一星期不等。話說今年七月底，我們搬家，新宅要十月中旬才能搬進去，兩個半月的空檔，要找個暫時的窩，民宿便成了我們的首選。

當時妻在台灣，我和兩個女兒開了個家庭會議，考量預算 、通勤，也打算趁這個機會到大溫哥華地區不同的城鎮住一住，結論是找有兩個臥室的民宿，並列出了三、五個目標地區。女兒上網找資訊，比我眼明手快，所以就將這個任務交給她們。

經過一番網上搜尋，可是天不從人願，八月是旺季，符合我們需求的民宿屈指可數，衡量各項因素後，我們選了一個離舊址車程十五分鐘、位於同城市、靠近高速公路、價位偏高但在預算內的民宿，有一間臥室，客廳有沙發床。

七月底的星期五傍晚，搬家卡車緩緩駛離，將我們的家當載到他們的倉庫存放。我們即開始把隨身行李、未來兩個多月的生活用品，分別放到自個兒的兩輛車上，然後浩浩蕩蕩地出發。

第一個民宿是一樓的邊間，另一邊是出租房，民宿主人一家住樓上。我們的套房有洗衣機、烘乾機，客廳旁有個迷你廚房，稱得上麻雀雖小，五臟俱全。美中不足的是臥室裡標準尺寸的雙人床，兩個丫頭睡有些擠，我睡客廳的沙發床。

上下班或到後院倒垃圾時，偶爾會碰到屋主，彼此會點頭寒暄。一個月的時間，就在我晚上拉出沙發床，早上收摺床架中溜走。

九月以後的民宿有很多選擇。我們找到一個坐落在大溫哥華區南邊濱海小鎮塔華森的雙臥房民宿，我們住樓下整層，客廳寬敞，廚房設備齊全；兩個女兒的房間有特大號雙人床，睡覺時各據一方，找到彼此之間最美的距離。

屋主一家四口住樓上，他們有個讀小學一年級的女兒和一個兩歲的兒子，所以我們天花板上常有來來回回的咚咚腳步聲。晚上八點半以後便靜悄悄，因為兩個小傢伙睡覺了；清早七點多，樓上時而傳來熟悉的走路聲，告訴我小孩起床了。出門碰見屋主太太，她總會說小孩吵，請我們見諒，我笑答沒關係，我是過來人。

民宿所在的社區，寧靜幽雅，家家戶戶門前綠茵片片。社區道路限速三十公里，路旁告示牌印著：「這裡限速永遠三十公里，因為我們喜歡生活步調在慢速道上」，讀來令人會心一笑。

走十分鐘就到海邊，是我的最愛。晚飯後，我們常到海邊散步，一路上不少貪戀夕陽的人，有散步、有遛狗，亦有騎單車的。周末天氣好時，我們父女三人上午則步行到附近的一家咖啡 店，悠哉地坐在露天區喝咖啡，吃早餐，並自拍傳給在太平洋另一端的太太。

今年夏天那段日子住了兩個不同的地方，不是漂泊，而是生活體驗。不論生活步調在慢速道或是快速道上，都有箇中之美。住上個把月的民宿，豈不就是家外之家嗎！