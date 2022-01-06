我家住在華盛頓州最南端的溫村小城，與俄勒岡州的波特 蘭市隔河相望。新冠病毒已讓我們宅家近兩年，在打完疫苗看到了可以出行的曙光時，卻又遭到變種病毒 重創，感恩節也只得蟄居在家，自求多福。

時值聖誕臨近，哥倫比亞河對岸的波特蘭舉辦「開車觀燈展」的聖誕節活動，妻子立馬在網上購買開幕第一天晚上七點半的門票。傍晚，我們全家三人興高采烈在海灘酒店享受美食後，不顧美西冬夜天氣差，大雨傾盆不斷下，仍然興高采烈地向燈展飛奔。

很快就看到透過重重雨幕，不遠處清晰可見聖誕老人、雪人及聖誕樹等都被裝飾得閃閃發光，令人目不暇給。聖誕彩燈秀的冬季仙境，正以其不斷閃爍的光芒吸引人們的注意。想到馬上可以開著車穿越燈光隧道，一路欣賞數不勝數的燈光表演和可愛靈動的動畫場景，我們便激動無比。

當我將車剛剛駛出五號州際高速公路，向著火樹銀花的燈光前進時，突然看到寬坦的五車道公路變得水泄不通，成了龐大的停車場，各種各樣的車擠成一疙瘩，司機們都煩躁不安。車堵我們的心更堵，無奈之下，只得將車停下排隊。良久之後，車流像黑壓壓的螞蟻一樣慢慢向前挪動，同時又不斷看到前面車輛調頭回來。原來，在前面的交叉路口，兩輛警燈閃爍的警車，堵住了前行的通道，此路不通。

看到近在咫尺的璀璨燈光展，而不能身歷其境參觀，我們懊惱極了，但是更鬱悶的是，就在我們東奔西走，換道抄遠路繞行時，而車載的GPS依然三次把我們帶到原地。

折騰到晩上九時許，網上傳來因一個罪犯槍殺了一個正在開車的人，而被封路追捕，讓我們的希望成了泡影，我們只能沮喪地打道回府，用「風吹鴨蛋殼，退財人安樂」安慰自己。

無獨有偶，時隔一天後，我從圖書館借書回家，發現二○五號環城高速公路堵車，長車陣紋絲不動地擠爆了公路，我立馬轉上五號公路向家中飛奔，心想這是我輕車熟路的一畝三分地，我閉上眼睛都能開回家。

可事如願違，就在我能看到遠處家門口大樹頂時，車卻越走越慢，很快也被堵住了，只見車挨車暮氣沉沉地待著，像一條沉睡的長龍，失去了往日車水馬龍的喧囂。

想到條條大道通羅馬，我便駛離高速公路，想要轉上小路迂迴回家。開著開著又堵車了，一點點蹭著前行，卻發現前面根本沒發生交通事故，也沒有因封閉施工而停止使用的車道，難道這就是莫名其妙突然出現的「幽靈堵車」在作怪？

左衝右突，頻繁換路，處處堵車，咫尺天涯，難以回家。就在百思不得其解時，網上壞消息不斷：就在這天上午，首先是波特蘭學生「武裝搶劫同學」，然後發現一人在公寓被槍殺；緊接著，就在前些天被封路的五號公路附近，警察 擊斃一個持槍劫車犯，現正在封路調查，使南來北往的車輛堵滿了大街小巷。

聯想到波特蘭市創數十年來謀殺案數量高紀錄，在二○二一年被稱為該市「現代史上最暴力的一年」，讓我心驚膽顫。我暗自慶幸與險境擦肩而過，並祈禱美國安全，人人平安。